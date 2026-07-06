Barcala se instala en el silencio sobre el escándalo de Les Naus de Alicante: "Ninguna declaración"

"Ninguna declaración" se ha convertido en el lema del alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuando se le pregunta sobre el escándalo de Les Naus. El regidor popular ha vuelto a inclinarse por el silencio este lunes, después de que su exconcejal Toni Gallego afirmase en las Cortes que Rocío Gómez avisó ya en 2024 de que tenía una vivienda protegida. Lo ha hecho en el mismo día en que cuatro de sus concejales (entre ellos, la edil de Patrimonio y el vicealcalde) han plantado a la comisión municipal que investiga las adjudicaciones. Todo ello, en una jornada en la que, además, el órgano local le ha citado a él, al dirigente popular, a comparecer el próximo 24 de julio. Sobre ninguna de esas cuestiones ha querido pronunciarse el recién anunciado candidato del PP a las elecciones municipales del 2027.

"Como ya bien he dicho que viene siendo habitual, respecto al tema de Les Naus, ninguna declaración. Sencillamente, respetando que las distintas comisiones estén celebrando sus sesiones y que el juzgado siga con su investigación", ha manifestado Barcala este lunes. Insistido por los medios sobre el plantón de su equipo de gobierno o sobre su propia presencia en uno de esos órganos cuyas sesiones asegura respetar, el regidor ha vuelto a cerrar la puerta a cualquier posible aclaración: "La comisión forma parte del tema de Les Naus, ya he contestado a esa pregunta".

De la contundencia a la opacidad

En los días posteriores a que INFORMACIÓN destapara el escándalo, el alcalde ofreció una imagen de preocupación por lo ocurrido. El dirigente popular aseguró el pasado mes de febrero, cuando compareció en un pleno extraordinario, que el asunto le había "ofendido profundamente en lo personal y en lo político" y que le resultaba "igual de repugnante e indignante" que a la oposición, "si no mucho más".

En la misma línea, el regidor llegó a reconocer que lo ocurrido con Les Naus "no es un problema" sino "un escándalo que abarca a la vivienda de precio protegido" y anunció contundencia con los posibles infractores: "Que le quede claro a todo el mundo que vamos a llegar hasta el final y a asegurarnos de que el que haya cometido alguna irregularidad la pague, que se aplique la ley con la máxima contundencia".

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Tras ello, las apariciones públicas y las explicaciones del alcalde se fueron viendo reducidas de forma progresiva, llegando a estar un mes completo sin someterse a las preguntas de los periodistas. A finales de mayo, cuando el regidor recuperó su agenda de atención a medios, lo hizo detrás de un aviso: "No habrá declaraciones sobre el tema de Les Naus".