El corte al tráfico de Reyes Católicos en Alicante afecta a dos líneas de autobús: así es el nuevo recorrido del 23 y el 24

El transporte público en Alicante sufrirá modificaciones a partir de este lunes 6 de julio debido a los trabajos de saneamiento que se van a realizar en la calle Reyes Católicos. Las líneas 23 y 24 de autobús verán alterados parcialmente sus recorridos en zonas clave del centro urbano.

Los cambios afectarán principalmente a vías muy transitadas como Óscar Esplá, Avenida Salamanca, Avenida Estación y Alfonso el Sabio, en pleno centro de la ciudad de Alicante.

Cómo cambia la línea 23 en Alicante

La línea 23, que conecta Alicante con Sant Joan y Mutxamel, modificará su recorrido únicamente en sentido Mutxamel. El nuevo itinerario será el siguiente: desde Óscar Esplá, los autobuses continuarán por Avenida Salamanca y Avenida Estación hasta Alfonso el Sabio, donde recuperarán su recorrido habitual.

Paradas suprimidas en sentido Mutxamel

Capuchinos

Alemania

Luceros Soto

Paradas habilitadas:

Salamanca (Burger King) L.04

Estación L.6 y L.9

En sentido Alicante no se producirán cambios.

Línea 24 de autobús, que conecta Alicante con San Vicente del Raspeig. / Jose Navarro

Cambios en la línea 24 Alicante-San Vicente

La línea 24, que conecta la Estación de Autobuses de Alicante con la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig, también modificará su recorrido únicamente en sentido San Vicente. El nuevo trazado será: desde Óscar Esplá continuará por Avenida Salamanca y Avenida Estación, reincorporándose a su ruta habitual en Avenida Federico Soto.

Paradas suprimidas en sentido San Vicente

Portugal

Paradas habilitadas

Luceros Soto

Salamanca (Burger King) L.04

Estación L.6 y L.9

En sentido Alicante no hay cambios en el servicio de autobús.

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Obras en el centro de Alicante por saneamiento

Los cambios se deben a los trabajos de saneamiento de red en la calle Reyes Católicos, una intervención que afecta a uno de los principales ejes de movilidad del centro de Alicante y al paso habitual de los autobuses. Desde Vectalia y el Ayuntamiento de Alicante recomiendan a los usuarios prever sus desplazamientos y consultar posibles desvíos durante los próximos días.