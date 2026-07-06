TRANSPORTE PÚBLICO
El corte al tráfico de Reyes Católicos en Alicante afecta a dos líneas de autobús: así es el nuevo recorrido del 23 y el 24
Las obras en el centro de Alicante obligan a modificar las líneas de autobús y alteran las conexiones con Mutxamel y San Vicente del Raspeig
El transporte público en Alicante sufrirá modificaciones a partir de este lunes 6 de julio debido a los trabajos de saneamiento que se van a realizar en la calle Reyes Católicos. Las líneas 23 y 24 de autobús verán alterados parcialmente sus recorridos en zonas clave del centro urbano.
Los cambios afectarán principalmente a vías muy transitadas como Óscar Esplá, Avenida Salamanca, Avenida Estación y Alfonso el Sabio, en pleno centro de la ciudad de Alicante.
Cómo cambia la línea 23 en Alicante
La línea 23, que conecta Alicante con Sant Joan y Mutxamel, modificará su recorrido únicamente en sentido Mutxamel. El nuevo itinerario será el siguiente: desde Óscar Esplá, los autobuses continuarán por Avenida Salamanca y Avenida Estación hasta Alfonso el Sabio, donde recuperarán su recorrido habitual.
Paradas suprimidas en sentido Mutxamel
- Capuchinos
- Alemania
- Luceros Soto
Paradas habilitadas:
- Salamanca (Burger King) L.04
- Estación L.6 y L.9
En sentido Alicante no se producirán cambios.
Cambios en la línea 24 Alicante-San Vicente
La línea 24, que conecta la Estación de Autobuses de Alicante con la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig, también modificará su recorrido únicamente en sentido San Vicente. El nuevo trazado será: desde Óscar Esplá continuará por Avenida Salamanca y Avenida Estación, reincorporándose a su ruta habitual en Avenida Federico Soto.
Paradas suprimidas en sentido San Vicente
- Portugal
Paradas habilitadas
- Luceros Soto
- Salamanca (Burger King) L.04
- Estación L.6 y L.9
En sentido Alicante no hay cambios en el servicio de autobús.
Obras en el centro de Alicante por saneamiento
Los cambios se deben a los trabajos de saneamiento de red en la calle Reyes Católicos, una intervención que afecta a uno de los principales ejes de movilidad del centro de Alicante y al paso habitual de los autobuses. Desde Vectalia y el Ayuntamiento de Alicante recomiendan a los usuarios prever sus desplazamientos y consultar posibles desvíos durante los próximos días.
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