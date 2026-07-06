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Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
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"Cuando llevaba 33 he dejado de contar"
Una vecina denuncia que en la zona deportival de Tossal hay, al menos, 33 árboles talados. "Buscar sombra a las ocho de la tarde y marcharse asombrado, pero para mal. Ni una. Han talado tantos que se ha quedado pelado, un terreno seco sin más", explica en su denuncia a INFORMACIÓN.
También sobre esta zona, se queja de que la pista de fútbol lleva sin suelo desde principio de junio por lo menos y el suelo de la zona de bici y caminar está levantado y agrietado.
Por último, esta alicantina ofrece un consejo: "Recordad que antes que obras nuevas hay que mantener lo que ya se tiene".
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Suciedad en la avenida Lorenzo Carbonell de Alicante
Un vecino nos comentan que en este punto, ubicado frente a la galinera y el McDonald's hay una placa tirada en el suelo durante más de una semana. Lo de la suciedad en la acera "es a diario".
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Basura acumulada en la avenida Fotógrafo Francisco Cano, 35, en Alicante
Un ciudadano nos remite estas imágenes y comenta que estos despojos llevan en esta calle varios días.
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Muro roto en el Monte Tossal de Alicante
Este es el aspecto que presenta uno de los muros del Monte Tossal de Alicante. Una vecina nos ha remitido estas imágenes en las que también se aprecia que las escaleras que dan acceso a esta zona están cerradas con una verja en un estado también lamentable.
La parte lateral de las escaleras también presenta una grieta importante.
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La basura también se acumula en el Monte Tossal
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Basura en una zona de montaña en el Cabo de las Huertas de Alicante
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Así estaba un riego de la avenida Federico Soto de Alicante la noche del sábado
La carretera del Saladar de Urbanova hasta Arenales, llena de suciedad
Los márgenes de la carretera del Saladar de Urbanova, camino dirección Arenales, presenta gran cantidad de basura y suciedad acumulada, especialmente frente a la marquesina del autobús y el buzón de correos.
La calzada del vial Flora de España de Alicante presenta socavones
La calzada desde la rotonda Hermana Juana María hasta vía Parque presenta este aspecto.
Pantalla de la Zona de Bajas Emisiones varios días averiada bajo el puente rojo
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