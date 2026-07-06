El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

"Cuando llevaba 33 he dejado de contar"

Una vecina denuncia que en la zona deportival de Tossal hay, al menos, 33 árboles talados. "Buscar sombra a las ocho de la tarde y marcharse asombrado, pero para mal. Ni una. Han talado tantos que se ha quedado pelado, un terreno seco sin más", explica en su denuncia a INFORMACIÓN.

También sobre esta zona, se queja de que la pista de fútbol lleva sin suelo desde principio de junio por lo menos y el suelo de la zona de bici y caminar está levantado y agrietado.

Por último, esta alicantina ofrece un consejo: "Recordad que antes que obras nuevas hay que mantener lo que ya se tiene".