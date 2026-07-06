De aquellas fincas vienen estos barrios (1)

Hace unos días se dieron a conocer dos noticias relativas a sendas fincas históricas de Alicante. Y, como no podía ser de otra forma en nuestra ciudad, las noticias hacen relación a su futura desaparición.

Por un lado, la próxima construcción de nuevos bloques de viviendas en el barrio de la Torreta conllevará seguramente el derribo de la finca Rabasa, hoy reducida a una parcela de labor y frondosas zonas ajardinadas. Esta finca, pequeño vergel del barrio, alberga en su interior la academia de música Brass Academy. He tratado de contactar con esta academia durante la escritura de este artículo, pero no he obtenido respuesta.

Por otro, la Asociación de Vecinos de San Gabriel ha organizado una exposición pictórica sobre la finca Torre Gadea sobre cuyos terrenos se levantó prácticamente todo el barrio a comienzos del siglo XX. La edificación principal, único reducto de la extensa finca de labor, se mantiene hoy en pie a la espera de su derribo en la plaza que lleva el nombre de su propietario más recordado: Enrique López Vidal.

Con el derribo de estas dos fincas se cerrarán sendos capítulos de la historia de Alicante que se remontan al siglo XIX. Dos barrios quedarán desconectados para siempre de su origen. Estas dos noticias me sirven para hablarles de algunas fincas de nuestro término sobre las que se acabaron construyendo los barrios en los que muchos de nosotros vivimos.

Como decíamos al principio, en el antiguo PAU2, hoy denominado oficialmente La Torreta, hallamos lo que queda de la extensa finca Rabasa, también conocida en su día como Villa San José, por su propietario más recordado, el alcoyano José Laporta. Esta finca fue el germen del aeródromo y del cuartel de Rabasa, de la barriada del mismo nombre, del barrio de la Torreta y del de Juan Pablo II que se construyeron total o parcialmente sobre sus terrenos.

Todo esto nos lleva a pensar si no hubiera sido más lógico al redactar el proyecto dejar la parcela de la finca Rabasa como zona verde respetando la edificación y parte del arbolado, tal y como se ha hecho en Los Ángeles con la casa de Benisaudet, y edificar en la parte hoy destinada a zona verde.

La Torreta poco antes de su derribo. / INFORMACIÓN

Una solución análoga a la anterior se le podría haber aplicado a la casa de la Torreta de la que toma el nombre el barrio y que, además, quedaba más o menos ubicada en la zona verde actual. Pero no, también fue derribada. Dos edificaciones, que pertenecieron en su día a los Laporta, que bien hubieran podido albergar centros sociales, de salud o dependencias vecinales y culturales como la propia Brass Academy.

No quiero dejar pasar una anécdota que me contó mi tío abuelo Ramón. Y es que, al inicio de la Guerra Civil, tanto la Torreta como muchas otras fincas fueron incautadas a sus legítimos propietarios y sirvieron para diferentes usos. En esta casa se refugiaban por la noche muchos vecinos del cercano barrio de Santo Domingo que, por estar junto a las vías del tren, era objetivo de las bombas italianas. Y, por lo visto, mi bisabuelo Ramón Llobregat compró o arrendó esta finca durante la guerra. Obviamente, al terminar los combates, el propietario legítimo no quiso saber nada de tal acuerdo y mi bisabuelo se quedó sin la finca y sin el dinero.

Nos desplazamos ahora a San Gabriel. La finca que dio origen a este barrio fue Torre Gadea pero, curiosamente, no fue la que le dio el nombre a esta barriada obrera. En este caso fue la Casa Colorà, llamada oficialmente San Gabriel, la que acabó dando el nombre religioso al barrio solapando el popular de Els Dotze Pontets. Se la considera la primera casa del barrio y perteneció al benaluense Ramón Soler de Santa Ana. La onomástica de su hijo Gabriel, apadrinado por Gabriel Miró, dio nombre a la casa y, como decimos, al barrio. Sorprendentemente no la han derribado. La encontrarán en la esquina de las calles Relleu y Rafael Escolano. Aunque ya no es colorà.

La finca matriz se constituyó uniendo varias parcelas de labor en las primeras décadas del siglo XIX momento en el que alcanzó su máxima extensión. Desde ese momento hasta hoy, Torre Gadea fue menguando hasta quedar reducida a la parcela de la casa principal. A finales del siglo XIX sus propietarios comenzaron a vender pequeñas parcelas en el viejo camino del Bacarot, hoy calle de Rafael Escolano, generándose el «casco antiguo del barrio» formado por las calles de Cocentaina (popularmente, la Corbella o les Casetes), la mencionada de Rafael Escolano y la de Relleu.

Finca Rabasa en la actualidad. / Google Maps

Al otro lado del barranco de las Ovejas tenemos en moderno barrio de Gran Vía Sur. En origen fue una zona industrial construida en parte sobre la finca Buena Vista o Huerto de Càlig. Tras la adquisición en 1905 de parte de estos terrenos por la Sociedad Anónima Cros y en 1910 del resto de la finca por la Unión Española se creó en 1920 una gran factoría de abonos químicos que impulsó la construcción de viviendas obreras en el mencionado barrio de San Gabriel. La finca era muy extensa, sus tapias tenían más de cuatro kilómetros de longitud y abarcaban parte del actual barrio de Gran Vía Sur, la autovía del puerto y el polígono industrial del Babel.

En el otro extremo se hallaban las instalaciones de Fourcade y Provôt, fabricantes de tejidos de yute, electricidad, hielo y también derivados del petróleo. Sus instalaciones fueron construidas en los terrenos del antiguo Huerto de las Palmas que en su día albergó la fundición La Alicantina. Entre ambas industrias, se hallaba la fábrica de conservas Las Palmas que tomaba el nombre de la propia finca.

En la década de los años 80, tras el primer derribo de la conservera y la posterior desaparición de las fábricas de abonos y sacos comenzó a construirse el barrio residencial que en 2015 tomó el impersonal nombre de Gran Vía Sur, el mismo que ostentaba la hoguera del barrio desde 1997.

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En la próxima entrega les hablaré de otras fincas sobre cuyos terrenos se acabaron construyendo barriadas.