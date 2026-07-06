Medio siglo de historia, en riesgo: la hoguera Nou Alacant pide nuevos socios para sobrevivir

La hoguera Nou Alacant plantó por primera vez en el año 1971. Desde entonces, lo ha hecho ininterrumpidamente en la Zona Norte de Alicante, sumando más de 50 años de historia. Ahora, a las puertas del centenario de la Fiesta, corre el riesgo de desaparecer. La comisión lamenta que ha perdido a cerca de la mitad de sus socios este año y busca nuevos integrantes para lograr su supervivencia.

Este 2025, Nou Alacant ha contado con algo más de una veintena de foguerers. Sin embargo, tras las fiestas, en torno a una docena de personas se han dado de baja de la entidad festera, lo que compromete su viabilidad económica para el próximo año y amenaza la continuidad de la hoguera. "Llevamos desde 1971 y sería una pena desaparecer ahora, cuando no queda nada para el centenario", lamentan desde la comisión.

La hoguera, que planta actualmente en Sexta categoría, cuenta con unas cuotas de diez euros semanales para los integrantes adultos y de siete euros a la semana para los infantiles. Además, ofrece un tercer tipo de aportación (de algo más de 300 euros anuales) que otorga los mismos derechos que cualquier socio, con la salvedad de la participación en desfiles y ofrendas, pensada para aquellas personas que no buscan vestirse ni participar en los actos oficiales.

Reuniones en busca de solución

Por todo ello, desde Nou Alacant realizan un llamamiento a posibles futuros socios, con la intención de que la entidad festera continúe desarrollando su labor en los próximos años. Desde la Federació de Fogueres ya han anunciado que el presidente del ente gestor de la Fiesta, David Olivares, se reunirá con la comisión este mismo martes, con el objetivo de buscar soluciones a la situación que atraviesa la comisión.

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La hoguera, por su parte, también ha anunciado una reunión abierta al público para el próximo 26 de julio en el racó, situado en el número cinco de la calle Gandía. El objetivo de dicho encuentro será tanto el de informar a los socios actuales de la situación y las posibles vías a explorar, como el de informar a aquellos interesados en formar parte de Nou Alacant.