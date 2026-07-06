Vallas en la playa en pleno verano: el Ayuntamiento restaura la barandilla de El Postiguet de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante realiza labores de mantenimiento en la playa de El Postiguet en pleno verano. El gobierno municipal ha programado el repintado de las barandillas perimetrales del arenal durante el mes de julio, lo que obliga a limitar parcialmente el área de paseo.

En las últimas semanas, el Consistorio alicantino está acometiendo la renovación de la pintura del vallado que separa la playa de El Postiguet del paseo que la envuelve. La actuación, que comenzó por el área del Cocó, se ha ido extendiendo por fases a lo largo del litoral y se encuentra ahora en su tramo final: junto a la Puerta del Mar y el área hotelera.

Concretamente, se está ejecutando el repintado del cercado azul que se extiende a lo largo de la playa. Unas tareas que no se han realizado durante el resto del año o la temporada baja, y que ahora obligan a limitar parcialmente la zona de paseo. Para que actúen los operarios municipales, se está colocando un segundo vallado, de carácter temporal, que restringe el acceso a un perímetro reducido, en el que los trabajadores desarrollan su labor.

En total, la actuación (que se está desarrollando por tramos) ha afectado a una línea de barandilla de más de 900 metros, entre el comienzo del arenal, junto al paseo volado de la conocida como Zona Volvo, y el final de la playa, pasada la Estación de la Marina.

Después de los fuegos

Los trabajos han comenzado en el tramo próximo a los hoteles una vez finalizado el Concurso de Fuegos Artificiales de Hogueras, que se ha disparado por primera vez desde la arena de El Postiguet, tras la desaparición del espigón del Cocó como consecuencia de las obras que el Servicio Provincial de Costas realizó en el entorno.

Aunque la nueva ubicación ha cosechado numerosas críticas del público (principalmente, por la pérdida de unos 7.000 metros cuadrados de espacio disponible para presenciar los espectáculos pirotécnicos), el gobierno de Luis Barcala ya ha confirmado que el emplazamiento se convertirá en definitivo para los próximos años, dada la imposibilidad de situar la pólvora en otro punto del litoral sin que afecte a las áreas protegidas de la Serra Grossa o el Benacantil.

Sin novedad del proyecto de transformación

Mientras el Ayuntamiento emplea la temporada alta de verano en mejorar la imagen de la playa del Postiguet, nada se sabe del proyecto de transformación del entorno, que anunció el pasado mandato. De hecho, desde Urbanismo se impulsó un plan director del entorno del Postiguet que buscaba reorganizar los espacios para dar continuidad a dos paseos emblemáticos de la capital, la Explanada y el paseo del Puerto, hacia la playa más urbana de Alicante.

Noticias relacionadas

Ese proyecto, que no ha salido del cajón, incluía cambios sustanciales, como la eliminación del actual y controvertido aparcamiento del paseo de Gómiz, lo que permitiría duplicar los metros cuadrados de espacio para el disfrute del viandante, con las zonas verdes ganando terreno a los vehículos a motor y con un paisaje "renaturalizado", donde las dunas y las palmeras tuvieran peso específico.