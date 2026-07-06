Vivienda pospone la entrega de la documentación de Les Naus en las Cortes pese a tenerla ya reunida

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda ha pedido una prórroga de 30 días para entregar a las Cortes Valencianas la documentación reclamada por la comisión de investigación de Les Naus pese a que hace solo unos días comunicó por escrito que ya la tenía reunida. La solicitud se ha formalizado este lunes, justo el día en que vencía el plazo para remitir los expedientes incluidos en el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox.

El escrito está firmado por el director general de Relaciones con las Cortes, Juan María Martínez Otero, y fechado este lunes. En él se solicita, de conformidad con los artículos 44.1 y 89 del Reglamento de las Cortes y de acuerdo con un escrito de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, una prórroga de 30 días del plazo previsto para responder a la solicitud de documentación requerida como consecuencia del plan de trabajo de la comisión de investigación sobre la promoción de viviendas Residencial Les Naus de Alicante.

La petición llega después de que la propia conselleria trasladara la semana pasada a la Cámara autonómica que, “una vez reunida toda la documentación” y “ante la cantidad de datos personales” incluidos en los expedientes, había solicitado un informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana. Ese oficio, registrado en las Cortes el 2 de julio, pedía criterio sobre el alcance y las condiciones en las que debía comunicarse la información a la comisión, al considerar que parte de la documentación podía contener datos personales de personas físicas.

Ahora, el departamento de Camarero solicita 30 días más para entregar esos expedientes. La diputada socialista María José Salvador, integrante de la comisión, ha acusado al Gobierno valenciano de intentar retrasar el trabajo parlamentario. “El Consell de Pérez Llorca insiste en boicotear la comisión de investigación de Les Naus”, ha afirmado. “Hoy vence el plazo de entrega de documentación del plan de trabajo, aprobado por el PP y Vox, y no han entregado nada”, ha añadido.

La parlamentaria del PSPV considera especialmente significativo que la petición de prórroga llegue después de que la conselleria ya hubiera comunicado que disponía de los documentos. “Resulta curioso que hace unos días la propia Conselleria de Vivienda dijera por escrito que tenía la documentación y que tenía que consultar a Protección de Datos y ahora, tres días después, pida una prórroga”, ha señalado Salvador. A su juicio, la maniobra demuestra que “el PP no tiene ningún interés en que se sepa la verdad”.

El PP no tiene ningún interés en que se sepa la verdad sobre Les Naus María José Salvador — Diputada autonómica del PSPV-PSOE

La documentación solicitada por la comisión es amplia y afecta a expedientes clave para reconstruir la tramitación de Les Naus. Entre otros documentos, se reclamó la copia íntegra del expediente administrativo, la relación completa de viviendas y elementos vinculados, las solicitudes de calificación provisional y definitiva, las autorizaciones para percibir cantidades a cuenta, las prórrogas de los plazos de ejecución, los informes posteriores al visado de compradores, el expediente sancionador abierto contra un funcionario del Servicio Territorial de Vivienda, las denuncias o escritos remitidos a la Fiscalía y otros órganos, los metadatos de acceso al expediente y el convenio por el que el Consell cede al Ayuntamiento de Alicante el derecho de tanteo y retracto.

El retraso afecta al calendario de una comisión que ya tiene varias sesiones de comparecencias convocadas en julio. Salvador advierte de que pedir ahora 30 días más puede dejar a los grupos sin una parte sustancial de la información durante las jornadas previstas este mes. “Hay tres comisiones convocadas y en ninguna está citado Luis Barcala”, ha destacado la diputada socialista, que vincula la falta de documentación con la ausencia, por ahora, del alcalde de Alicante en el plan de comparecencias.

La comisión autonómica de Les Naus celebró la semana pasada su primera jornada de declaraciones, cinco meses después de constituirse. La sesión arrancó con los antiguos miembros del tripartito Miguel Ángel Pavón, Natxo Bellido y Sofía Morales y tuvo su principal sacudida política por la tarde, con la comparecencia del exconcejal de Hacienda y Patrimonio Toni Gallego. El exedil reconoció que Rocío Gómez le comunicó en julio de 2024 que tenía una vivienda en Les Naus y admitió que “se puede intuir”, aunque no asegurar, que Barcala conocía el motivo por el que él respondió en un pleno a una pregunta sobre la promoción en lugar de la entonces concejala de Urbanismo.

El caso investiga la promoción de viviendas protegidas de Les Naus, en la que resultaron adjudicatarias personas vinculadas a cargos del PP y al Ayuntamiento de Alicante. La oposición considera clave disponer de la documentación reclamada para poder cruzar los expedientes administrativos con las comparecencias previstas. La conselleria, sin embargo, ha pasado en pocos días de comunicar que tenía reunida la documentación y pedía criterio a Protección de Datos a solicitar formalmente un mes más para remitirla.