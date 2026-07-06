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AEROPUERTO

Volotea volará a diario entre Alicante y Asturias durante el invierno 2026-2027

La aerolínea pasará de seis a siete frecuencias semanales y aumentará la capacidad de la ruta con aviones de 180 plazas

Un avión de Volotea.

Un avión de Volotea.

Rafa Arjones

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Volotea reforzará la conexión entre el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y Asturias durante la temporada de invierno 2026-2027, que arrancará el próximo 25 de octubre. La aerolínea española pasará a operar la ruta todos los días, con siete vuelos semanales.

El incremento supone una mejora respecto a la programación anterior, en la que la conexión contaba con seis frecuencias semanales. Además, la compañía aumentará la oferta de plazas al sustituir el habitual Airbus A319, de 156 asientos, por el Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros.

Un 32% más de asientos en noviembre

El refuerzo permitirá pasar de 8.160 a 10.800 asientos ofertados durante el mes de noviembre, lo que representa un aumento del 32,4% respecto al mismo mes de 2025.

La ruta con Asturias se consolida así como una de las conexiones nacionales de Volotea desde Alicante, especialmente de cara a los meses de invierno, cuando la compañía mantendrá una operativa diaria entre ambos aeropuertos.

Bilbao mantiene tres vuelos semanales

Además de la conexión con Asturias, Volotea mantendrá durante la temporada de invierno su ruta entre Alicante y Bilbao, con tres frecuencias semanales. Los vuelos operarán los lunes, miércoles y viernes.

Durante el periodo navideño, esta conexión se reforzará con un vuelo adicional los domingos, por lo que pasará temporalmente a contar con cuatro frecuencias semanales.

Nantes volverá por Navidad

Como en temporadas anteriores, la compañía también recuperará su conexión entre Alicante y Nantes durante las fiestas navideñas. La ruta estará operativa entre el 18 de diciembre y el 6 de enero, con tres vuelos semanales los lunes, miércoles y viernes.

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En total, la programación contempla 14 operaciones en esta ruta durante ese periodo, reforzando la conectividad internacional del aeropuerto alicantino en fechas de alta demanda.

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