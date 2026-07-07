Sin acceso a los materiales en plenos exámenes de recuperación por el ciberataque en la Universidad de Alicante

Aitor Ruiz, de 22 años, estudia Ingeniería Robótica en la Universidad de Alicante y el lunes se presentó al primer examen de recuperación de las que le han quedado pendientes. "No se puede acceder a UACloud—el campus virtual— para ver los horarios de exámenes", señala el estudiante, debido al ciberataque sufrido el pasado jueves por la UA. Tampoco al material y los apuntes subidos. Ni a los "ejercicios de programar" útiles para "recuperaciones de prácticas", ni al foro para escribirte con profesores. "El profesor nos envió la información [hora y aula] por correo" y la UA mandó otro con una página web con la misma información. El correo le llegó a Ruiz el 3 de julio a las 15:01 horas, pero el día 2 y el 3 por la mañana hubo exámenes y el sistema era inaccesible, lo que generó cierta confusión.

El ciberataque detectado el pasado jueves aún no se ha solucionado. Los principales servicios informáticos de la Universidad de Alicante están suspendidos: UACloud, los programas de teletrabajo y la administración electrónica. Pese a las preguntas de este diario, la institución no ha proporcionado información actualizada. La entidad calificó de "controlada" la situación en una nota enviada este lunes, cuatro días después de detectarse el problema en la red. El mayor ciberataque sufrido por la institución en su historia --como lo ha calificado la propia Universidad-- coincide con los exámenes extraordinarios que se celebran del 27 de junio al 16 de julio.

Exámenes extraordinarios

Víctor Domínguez, profesor de Filología Francesa en la UA, explica que sube materiales a UACloud conforme avanza la asignatura. "Los alumnos se lo descargan y estudian" durante el curso, explica. "Hay alumnos que se los han descargado previamente, pero hay otros que como creen que siempre van a tener acceso al campus" no se los han guardado, señala el docente, que preside el comité de empresa de la Universidad.

"En el examen extraordinario no eran demasiados alumnos", explica Domínguez. Al de este martes han concurrido siete personas. La dirección era inaccesible porque no funcionaba el directorio de la UA. "Un alumno tuvo que llamar a secretaría", por ejemplo. "Tres alumnos me han pedido material por correo electrónico y se lo he pasado, pero seguro que hay alguno que ni lo ha descargado ni lo ha pedido", explica.

"El jueves y el viernes hubo más caos", añade el profesor. "No sabíamos lo que pasaba", recuerda. Domínguez admite que están "tan acostumbrados a que todo esté informatizado que no sabes reaccionar". Algunos profesores no encontraban el aula del examen y había "inquietud" por si "un alumno que no encontrara el aula del examen" podía alegar y solicitar una nueva fecha. "Algún profesor se planteaba atrasar la fecha del examen", señala Domínguez, y añade que "en muchas ocasiones eso distorsiona la evaluación".

TFG aplazado

Klaudia Martínez, 23 años, y estudiante de Ingeniería Robótica explica que les han aplazado la entrega del Trabajo Final de Grado, el TFG, —que por lo general se sube a UACloud— de este martes 7 de julio, al día 10. "No sabemos si para ese día estará operativo UACloud", explica Klaudia Martínez. "Nos han dicho que estarán en contacto con nosotros y si sigue sin estar operativo tendremos que realizar la entrega de otra forma", señala. "Cuanto más tardemos en entregar los trabajos, menos tiempo tendrán los tribunales para leerlos y preparar las defensas", lamenta.

Este lunes, a través de un comunicado, la Universidad de Alicante anunció que había dado por "controlado" el ataque informático sufrido desde el jueves pasado. "La actuación inmediata y eficaz" de la División de Seguridad del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante ha "logrado minimizar" el impacto de lo que ha sido el mayor intento de ciberataque sufrido por la institución hasta la fecha, según explicaron. El vicerrector de Transformación Digital, Rafael Molina, relató que la incidencia se detectó el pasado jueves al observarse una “actividad inusual” en los servidores. Tras analizar la posible gravedad de lo que parecía una intromisión en el sistema, se procedió, por precaución, a desactivar determinados servicios del entorno universitario desde donde podría estar produciéndose el ataque.

"La rápida actuación" del equipo de seguridad, junto a los técnicos de sistemas del Servicio de Informática, logró detener el ataque en un tiempo récord, consiguiendo que solo se vieran afectados unos pocos servidores secundarios. No obstante, tal y como detalla Rafael Molina, “por precaución, hasta tener un análisis completo y exhaustivo de todo el entorno, hemos procedido a la detención preventiva de los servidores que compartían dicha infraestructura, como por ejemplo UACloud (la intranet que da acceso a los servicios TI de la institución), el acceso remoto de los trabajadores (lo que ha afectado al teletrabajo) o la administración electrónica (suspendiendo los plazos legales para todos los procesos que se gestionan a través de este medio), medidas de contención necesarias que nos han permitido minimizar el ataque”. Este martes, los servicios interrumpidos seguían fuera de uso.