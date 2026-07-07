Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
El vuelo, con trayecto Marsella - Nador, tuvo que desviarse para recibir asistencia médica en tierra, según relatan desde Controladores Aéreos
Según ha publicado la cuenta de controladores aéreos españoles (@controladores), un vuelo procedente de Marsella con destino Nador tuvo que desviarse de urgencia al aeropuerto de Alicante-Elche para atender una urgencia médica. Según relatan, uno de los pasajeros de este Boeing 737-8as de Ryanair -operado por Malta Air- sufrió una problemas médicos importantes mientras sobrevolaba Valencia, lo que provocó el desvío urgente al aeropuerto alicantino.
Tal y como señalan desde Controladores Aéreos, facilitaron "el descenso continuado y les posicionamos para aproximación directa a pista 10 con prioridad" mientras se coordinó con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.
Los controladores aéreos se encargan de gestionar el tráfico de las aeronaves para garantizar la seguridad de los vuelos, ordenar las maniobras en el espacio aéreo y coordinar actuaciones prioritarias cuando se produce una situación de emergencia.
No han sido pocos los usuarios que han agradecido a través de redes sociales la labor de estos profesionales, que siguen actualizando de las novedades, acciones y retrasos a través de sus propias redes sociales.
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