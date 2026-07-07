Del blanco al negro en el tramo más nuevo de la Explanada de Alicante

El blanco marfil ha durado poco. La nueva zona peatonalizada anexa a la Explanada, estrenada en marzo de 2024 sobre el antiguo fondo de saco de la Rambla, ofrece ya una imagen muy alejada de la postal que prometía, y eso que es una de los espacios más visitados por los turistas que abarrotan Alicante. El pavimento claro aparece ennegrecido por manchas, cercos de suciedad y rozaduras en torno a los chorros de agua, los bancos circulares y los maceteros de uno de los puntos más transitados y visibles de Alicante.

La escena golpea precisamente por el contraste. No se trata de un rincón secundario ni de una zona envejecida por décadas de uso, sino del tramo más nuevo del enorno del paseo más reconocible de la ciudad. Una plaza peatonal levantada para coser la Rambla con la Explanada, ganar espacio público y reforzar la imagen turística del frente marítimo. Poco más de dos años después, lo que debía ser un suelo claro y limpio aparece negro en amplias zonas.

Manchas y restos junto al mobiliario urbano del tramo reformado del paseo / Rafa Arjones

La suciedad se concentra especialmente alrededor de los grandes bancos circulares de piedra, los maceteros y la zona de los surtidores. Allí, donde se sientan vecinos y visitantes y donde juegan muchos niños en estos días de calor, el pavimento muestra manchas oscuras, marcas de arrastre, salpicaduras y zonas ennegrecidas que rompen la apariencia del espacio reformado. También los propios elementos de mobiliario presentan señales visibles de uso y suciedad, con chorretones y marcas sobre las superficies claras.

El problema resulta aún más llamativo por la ubicación. La Explanada es una de las grandes postales urbanas de Alicante, un paseo por el que cruzan a diario miles de turistas, cruceristas, vecinos y familias. En verano, con la ciudad llena de visitantes, la zona peatonal anexa funciona como antesala del paseo clásico y como lugar de descanso junto al puerto. Es, en la práctica, una de las primeras imágenes que recibe quien llega al centro desde la Rambla o desde el frente marítimo.

Plaza peatonal

La obra se presentó en su día como la tercera y última fase de reurbanización de la Explanada. El proyecto eliminó el antiguo fondo de saco, donde antes giraban los autobuses, y lo sustituyó por una plaza peatonal con fuente, mobiliario urbano e iluminación. El Ayuntamiento defendió entonces la creación de un espacio “amable e icónico”, pensado para abrir la Explanada a nuevos usos y reforzar su condición de escaparate urbano.

La ejecución no fue sencilla. Los trabajos arrancaron en enero de 2023 y acumularon meses de retrasos, varias prórrogas y casi 300.000 euros de sobrecoste. La zona llegó a abrirse de forma provisional a finales de diciembre de 2023, todavía con remates pendientes, y se estrenó definitivamente en marzo de 2024, después de más de un año en obras. La actuación superó los tres millones de euros y fue presentada como una de las grandes piezas de la transformación peatonal del entorno.

Esa cercanía temporal agrava ahora la lectura del deterioro. El estado actual del pavimento no remite a una falta de mantenimiento acumulada durante muchos años, sino a una pérdida prematura de imagen en una zona recién incorporada al paseo. La superficie clara, concebida para dar continuidad y luminosidad al nuevo espacio, ha quedado marcada por un uso intensivo y por una limpieza que no logra devolverle su aspecto inicial.

Zonas de estancia

La suciedad no queda además escondida bajo el tráfico ni diluida en una calle menor. Se ve a simple vista en las zonas de estancia, junto a los bancos donde se sientan turistas y personas mayores, y en el entorno de los chorros de agua, uno de los puntos que más atrae a los niños. Esa combinación de espacio turístico, mobiliario de descanso y área de juego convierte la imagen en algo más que una cuestión estética.

El deterioro visual del tramo nuevo se suma a un debate más amplio sobre el mantenimiento de los espacios emblemáticos de Alicante. La ciudad ha invertido en los últimos años en peatonalizaciones, reformas urbanas y recuperación de entornos centrales, pero esas actuaciones quedan expuestas si la conservación diaria no acompaña. En la Explanada, el contraste resulta especialmente evidente porque el paseo no admite demasiadas excusas, ya que es una de las zonas más miradas de la ciudad.

La nueva plaza peatonal nació para mejorar la conexión entre la Rambla y la Explanada y para ofrecer una imagen renovada del centro. Hoy, sin embargo, su principal impacto visual está en el suelo. Donde hace dos años se estrenó un pavimento claro, ahora predominan las manchas negras. En plena temporada turística, la postal del tramo más reciente del paseo se mueve entre la promesa de una obra nueva y la realidad de una limpieza que no está a la altura del escaparate.