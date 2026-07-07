Educación formaliza su propuesta a los sindicatos sobre los seis días de asuntos propios

La conselleria de Educación, cuya titular es Carmen Ortí, del PP, ha trasladado a los sindicatos este lunes la propuesta para que los maestros y profesores dispongan, a partir del curso 2026-2027, de seis días de asuntos propios retribuidos por curso escolar, según un comunicado de la Generalitat. La instrucción desarrolla el acuerdo firmado el pasado 25 de mayo de 2026 entre la conselleria y las organizaciones sindicales ANPE y CSIF. De acuerdo con el texto que se someterá a negociación, los seis días se distribuirán en tres días en periodo lectivo y tres en no lectivo.

El periodo de disfrute abarcará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente, coincidiendo con el curso escolar. Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de quince días naturales y máxima de dos meses, estarán condicionadas a las necesidades organizativas del centro y requerirán autorización previa de la dirección. No podrán concederse estos permisos los quince primeros y los quince últimos días lectivos del curso, los días previos y posteriores a las principales vacaciones, o las fechas coincidentes con evaluaciones.

Concesión simultánea

La regulación limita la concesión simultánea según el tamaño de la plantilla. El número de docentes de un mismo centro que podrán acogerse al permiso en un mismo día lectivo puede ser desde un docente en centros de 20 hasta cinco en centros de más de 81. El docente deberá dejar planificadas las actividades que realizará el alumnado durante su ausencia. "Los seis días de libre disposición constituirán un nuevo derecho para el profesorado valenciano a partir del próximo curso", según el director general de Personal Docente, Pablo Ortega.

El sindicato STEPV —el mayoritario en el sector— ha defendido en un comunicado que los seis días deben ser lectivos. También que la dirección del centro educativo deberá contestar en el plazo de dos días hábiles a la solicitud y que la solicitud se debe pedir, como norma general, en un plazo de siete días naturales y que, además, se establezca la posibilidad de contemplar hechos sobrevenidos. "En la instrucción se indica un plazo sin excepciones de 15 días naturales" y no permite "disfrutar de estos días los 15 primeros días lectivos y los 15 últimos del curso". El STEPV propone cambiar, "como mínimo, a los 5 primeros días lectivos los 5 últimos".

Huelga educativa

La instrucción de la propuesta llega tras la histórica huelga de maestros y profesores en la Comunidad Valenciana que comenzó en mayo y quedó suspendida en junio, aunque algunos sindicatos advirtieron de que si no había avances, la retomarían en septiembre. La Generalitat llegó a un acuerdo con ANPE y CSIF que incluía los seis días de asuntos particulares, mejoras salariales y reducción de ratios.

En la reunión con los sindicatos se ha informado, según la Generalitat, de la voluntad de la Conselleria de simplificar los procedimientos administrativos relacionados con los permisos para el cuidado de hijos e hijas con enfermedades de larga duración.