La Federació intermedia para ayudar a la hoguera Nou Alacant a sobrevivir un año más

La Federació de Fogueres busca soluciones para que Nou Alacant no desaparezca. La comisión, con más de 50 años de historia, ha perdido este año a cerca de la mitad de sus socios, por lo que busca nuevos integrantes que impidan su disolución, a las puertas del centenario. El presidente del órgano gestor de la Fiesta, David Olivares, se ha reunido este martes con representantes de la hoguera para tratar de encontrar una fórmula que impida poner punto final a la trayectoria de la entidad festera.

En el encuentro, según fuentes de la comisión consultadas por INFORMACIÓN, la Federació se ha ofrecido a colaborar con campañas de difusión para la captación de nuevos socios. Además, se ha puesto en contacto a la hoguera con dos posibles empresas patrocinadoras interesadas en colaborar. Olivares, por su parte, ha avanzado que el ente gestor de la Fiesta ya trabaja en la forma de buscar nuevos integrantes para Nou Alacant: "Haremos todo lo posible porque no podemos permitir que desaparezcan", ha señalado.

Historia en peligro

La hoguera Nou Alacant plantó por primera vez en el año 1971. Desde entonces, lo ha hecho ininterrumpidamente en la Zona Norte de Alicante, sumando más de 50 años de historia. Ahora, a las puertas del centenario de la Fiesta, corre el riesgo de desaparecer. La comisión lamenta que ha perdido a cerca de la mitad de sus socios este año y busca nuevos integrantes para lograr su supervivencia.

Este 2026, Nou Alacant ha contado con algo más de una veintena de foguerers. Sin embargo, tras las fiestas, en torno a una docena de personas se han dado de baja de la entidad festera, lo que compromete su viabilidad económica para el próximo año y amenaza la continuidad de la hoguera. "Llevamos desde 1971 y sería una pena desaparecer ahora, cuando no queda nada para el centenario", lamentan desde la comisión.

La hoguera, con más de medio siglo de vida y que planta actualmente en Sexta categoría, cuenta con unas cuotas de diez euros semanales para los integrantes adultos y de siete euros a la semana para los infantiles. Además, ofrece un tercer tipo de aportación (de algo más de 300 euros anuales) que otorga los mismos derechos que cualquier socio, con la salvedad de la participación en desfiles y ofrendas, pensada para aquellas personas que no buscan vestirse ni participar en los actos oficiales.

"Nou Alacant no es solo una fiesta. Es un lugar donde nacen amistades, donde crecen generaciones de foguerers y donde el barrio se une cada año para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad. Ahora te necesitamos más que nunca", señala la comisión en un comunicado. La hoguera, por su parte, también ha anunciado una reunión abierta al público para el próximo 26 de julio en el racó, situado en el número cinco de la calle Gandía. El objetivo de dicho encuentro será tanto el de informar a los socios actuales de la situación y las posibles vías a explorar, como el de informar a aquellos interesados en formar parte de Nou Alacant.