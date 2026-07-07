Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico

Los Moros y Cristianos de San Blas de Alicante están de luto tras conocerse el fallecimiento de Vicente Sala Blasco, una persona muy vinculada al mundo festero del barrio y Capitán Moro en 2024. La noticia ha sido comunicada en redes sociales por el perfil oficial de la Federación, que ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y a todos sus compañeros de la filá Negros Senegaleses.

“Hoy el mundo de la fiesta está de luto”, han señalado desde la organización, que ha destacado la figura de Vicente Sala como un excelente festero y, sobre todo, como una persona extraordinaria que dejó huella entre quienes compartieron con él su año más especial dentro de la celebración.

San Blas despide a una figura muy querida de sus fiestas

El fallecimiento de Vicente Sala llega en plena celebración previa de los Moros y Cristianos de San Blas, que comenzaron este viernes 4 de julio con el pregón y que vivirán sus días grandes entre el 9 y el 13 de julio. Desde la organización festera han querido recordar su dedicación, cercanía y la importancia que tuvo dentro de la fiesta del barrio, especialmente durante el año en el que ejerció como Capitán Moro.

“Su recuerdo y su sonrisa nos acompañarán siempre en cada rincón de nuestra fiesta”, han señalado en el mensaje publicado en redes sociales.

Vicente Sala Blasco recogiendo el premio individual de la Semana Santa en la XVI Gala de los Premios Festers d’Alacant (2019). / Pilar Cortés

La Semana Santa de Alicante también muestra su pesar

Vicente Sala Blasco también estuvo vinculado a la Semana Santa de Alicante. En 2019 recibió el premio individual de la Semana Santa durante la XVI Gala de los Premios Festers d’Alacant. Además, formó parte de la Cofradía Sacramental Cristo del Divino Amor y Nuestra Señora de la Soledad Coronada «La Marinera».

La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante ha expresado también su pesar por el fallecimiento y ha destacado su “compromiso, cercanía y dedicación”, así como la huella que dejó entre quienes compartieron camino con él.

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