MUNDIAL DE FÚTBOL
Los noruegos celebran con el "remo vikingo" en el centro de Alicante la victoria histórica de su selección ante Brasil
Aficionados del país de los fiordos festejaron el pase a cuartos del Mundial con la coreografía que han popularizado los jugadores durante el torneo
La victoria de Noruega ante Brasil también se celebró en Alicante. Un grupo de aficionados noruegos se reunió en el centro de la ciudad para festejar el triunfo de su selección con una de las imágenes más virales de este Mundial: el llamado “remo vikingo”, una coreografía en la que los hinchas se sientan o agachan en fila y simulan remar al ritmo de los golpes de un tambor. En el caso de Alicante fue una papelera.
La escena, difundida en Instagram por una usuaria noruega, muestra a varios seguidores celebrando de forma festiva en la calle tras el triunfo de su equipo. “Muy divertido. Muchas felicidades a todos los colegas”, escribió la autora del vídeo, acompañando el mensaje con banderas de Noruega y corazones.
El “remo vikingo” llega a Alicante
La celebración no es casual. El Viking Row se ha convertido en uno de los gestos más reconocibles de la selección noruega durante el Mundial. Los propios jugadores, con Erling Haaland al frente, lo han popularizado como una celebración colectiva, imitando el movimiento de remar en un barco vikingo. Medios internacionales han explicado estos días el origen y la expansión de este festejo entre aficionados noruegos de todo el mundo.
En Alicante, la imagen conectó rápidamente con la importante presencia de residentes y visitantes noruegos en la provincia, especialmente en municipios de la Marina Baixa y la Costa Blanca. En los comentarios del vídeo, varios usuarios celebraban el ambiente con mensajes como “Siempre bienvenidos los noruegos”, “Spain-Norway” o “Gratulerer, heia Norge”, una felicitación en noruego.
Una victoria histórica ante Brasil
El festejo se produjo después de una de las grandes sorpresas del torneo: Noruega derrotó a Brasil por 2-1 y logró el pase a cuartos de final del Mundial. La victoria fue celebrada como un momento histórico para el fútbol noruego, con concentraciones masivas en Oslo y otras ciudades del país.
El gran protagonista fue Erling Haaland, autor de los dos goles que tumbaron a la selección brasileña y clasificaron a Noruega para la siguiente ronda. El delantero decidió el encuentro en la segunda parte y confirmó el gran momento del combinado nórdico en el campeonato.
La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación y simpatía hacia los aficionados noruegos. Muchos usuarios destacaron el carácter festivo de la celebración y la buena acogida de la comunidad noruega en Alicante.
Alicante, una ciudad acostumbrada a celebrar en muchos idiomas
La celebración noruega se suma a otras imágenes habituales en Alicante durante grandes torneos internacionales, cuando residentes, turistas y comunidades extranjeras ocupan bares, plazas y calles para seguir a sus selecciones.
En este caso, el triunfo ante Brasil dio a los noruegos un motivo histórico para salir a festejar. Y lo hicieron con una coreografía que ya es marca de su selección: remar juntos, como vikingos, en pleno centro de Alicante.
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