Novedades en las Hogueras de Alicante en 2027: más dinero para monumentos y una categoría menos

La Federació de Fogueres ha publicado este martes los baremos de los monumentos para el próximo 2027. Entre las principales novedades, las hogueras de especial tendrán que invertir un mínimo de 2.700 euros más que este 2026. Además, se confirma la desaparición de la Séptima categoría, tras dos años en funcionamiento.

El baremo de 2026 contemplaba que las hogueras de Especial debían tener un presupuesto mínimo de 85.000 euros (IVA incluido), por lo que la barrera ahora, tras aplicar una subida igual al IPC, se situará en 87.720 euros. En Primera, los presupuestos de este año, que ahora se verán incrementados, han sido de entre 32.210 y 84.999; en Segunda, de 22.060 a 32.209 euros; en Tercera, de 15.450 a 22.059 euros; en Cuarta, de 12.850 a 15.449 euros; en Quinta, de 10.945 a 12.849 euros; en Sexta, de 9.220 a 10.944 euros, y en Séptima, creada el año anterior, de 7.160 a 9.219 euros.

Ahora, con la desaparición de la Séptima Categoría (para la que el presidente de la Federació, David Olivares, anunció una duración máxima de dos años, como finalmente ha ocurrido) y con los incrementos aprobados, el cuadro de baremos queda de la siguiente manera: en Primera, los presupuestos de este año serán de entre 33.240 y 87.719 euros; en Segunda, de 22.765 a 33.239 euros; en Tercera, de 15.945 a 22.764 euros; en Cuarta, de 13.260 a 15.944 euros; en Quinta, de 11.295 a 13.259 euros; y en Sexta, que será la categoría más baja, de 9.515 a 11.294 euros.

Además, el baremo también incluye los mínimos a invertir en las portaladas de las barracas. De esta manera, las comisiones de Especial destinarán el próximo año de 6.830 euros en adelante; las de Primera gastarán de 3.830 a 6.829 euros; las de Segunda, de 2.600 a 3.829 euros; y las de Tercera, de 1.775 a 2.599 euros.

El gremio: "El aumento es bienvenido, pero hace falta más"

Desde el Gremio de Artistas de Hogueras, su presidente, Joaquín Rubio, ha celebrado que "todo aumento es bienvenido", aunque ha añadido que, en este caso, "se sube solo el IPC", por lo que "aún no es suficiente".

El representante de los autores de los monumentos incide en que "no compensa el incremento del coste de los materiales" ni tampoco "los efectos de la inflación". En la misma línea, valora positivamente que "mientras el aumento siga siendo sucesivo año tras año", se tratará de "una buena noticia" para el sector.

En cuanto a la desaparición de la Séptima Categoría, Rubio celebra que se haya cumplido la promesa de eliminarla después de dos años. Además, confía en que se vuelva a repetir "la tendencia de aumento de categoría" que han experimentado las Hogueras este 2026, con 25 comisiones subiendo de "división".

Condiciones técnicas y Exposición del Ninot

El apartado de los baremos que no ha sufrido variaciones respecto a este 2026 es el que alude a las condiciones técnicas de los monumentos. En este sentido, se contempla una altura máxima de 20 metros y unas medidas máximas autorizadas de 3x3x3 metros, en las obras infantiles.

En la Exposición del Ninot, la Categoría Adulta fija un máximo de 100 centímetros de frente, cien centímetros de fondo y 250 centímetros de altura. En la modalidad Infantil, las dimensiones máximas serán de cincuenta centímetros de frente, cincuenta centímetros de fondo y 75 centímetros de alto.