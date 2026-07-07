Los okupas de las harineras de Alicante abandonan el edificio

Las harineras de Benalúa ya no tienen okupas. El Ayuntamiento de Alicante ha constatado que las personas que se habían alojado de forma irregular en la antigua fábrica de Cloquell han abandonado el edificio tras el plazo de 72 horas que concedió la Policía Local a finales de la pasada semana.

Según han señalado fuentes municipales a INFORMACIÓN, agentes municipales se han personado de nuevo en el inmueble para comprobar si los okupas todavía permanecían instalados en la fábrica. Allí, han constatado la presencia de dos personas que se encontraban abandonando el edificio y que han asegurado que no precisan de atención social, al haber encontrado una alternativa habitacional. Respecto al resto de moradores que fueron descubiertos la pasada semana, los agentes no han hallado rastro de su presencia, por lo que se entiende que se han marchado por su cuenta.

Ahora, tal y como anunció el concejal de Seguridad, Julio Calero, el servicio de Infraestructuras procederá a clausurar todos los accesos a las harineras de Benalúa, para que no vuelvan a ser okupadas. Las instalaciones permanecerán cerradas hasta que el Consistorio se decida a darles un uso definitivo. Según se comprometió el alcalde, Luis Barcala, en la campaña electoral del 2023, se destinarán a un fin cultural.

Denuncia de los vecinos

La Policía Local de Alicante constató, por una denuncia vecinal, el pasado jueves la presencia de dos okupas en el interior de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, en Benalúa Sur. Un edificio para el que el alcalde, Luis Barcala, había prometido en la campaña electoral de 2023 un uso cultural, pero que permanece clausurado a la espera de rehabilitación. Después de que los vecinos del entorno advirtieran de la presencia de moradores irregulares, el cuerpo municipal actuó en el inmueble, concediendo un plazo de 72 horas a los moradores para abandonar el inmueble. La pareja implicada, por su parte, alegó situación de vulnerabilidad, problemas de salud y la ausencia de una alternativa habitacional.

Según pudo saber INFORMACIÓN, dos patrullas de la Policía Local se personaron torno a las 10:00 horas en el bloque de la avenida de Elche. Una vez allí, cerca de las 11:00 horas, accedieron a las instalaciones municipales para realizar un registro, comprobar la presencia de okupas advertida por los vecinos y tratar de expulsar a las personas asentadas ilegalmente en la antigua fábrica Finalmente, se les concedió un plazo máximo de 72 horas, que los moradores han atendido.

"No puedo estar en la calle"

Uno de los miembros de la pareja que se estableció en la antigua fábrica (y ahora parece haberse marchado) aseguró a INFORMACIÓN que no se trata de un acto ilegal, sino de un derecho: "Todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, esta no es digna, pero es vivienda y no podemos estar en la calle", indicó.

"Hemos tenido una intervención de la Policía Local, les he explicado que dispongo de papeles que acreditan que no tengo ingresos y que reflejo TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) con tendencia agresiva, por lo que en la calle no puedo estar", lamentó.

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Además, el hombre afirmó que estuvo viviendo en la calle "en una tienda de campaña a la que le pegaron fuego" y que su pareja "ha salido de situaciones muy problemáticas" y ha sufrido diferentes situaciones de maltrato. "Necesitamos un techo, ¿cómo vamos a vivir si estamos en la calle en una situación muy mala en la que no cobramos nada ni tenemos auxilio social?", se preguntaban el pasado jueves.