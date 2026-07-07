Ola de calor en Alicante: la provincia rozará los 40ºC y la Aemet decreta la alerta naranja para este martes

La provincia de Alicante se acerca al punto álgido de la ola de calor en un martes marcado por la alerta naranja. La Agencia Estatal de Meteorología ha marcado una temperatura máxima de 39 ºC, que se esperan en el interior de la Vega Baja y en el norte de la Marina Alta, según indican desde la Aemet.

Desde la Aemet señalaban ayer que la situación meteorológica como "muy adversa" estos próximos días, y el pico más alto de esta se esperaba para hoy martes y este próximo jueves.

Registros extremos

"Aunque estemos en julio, las temperaturas que se van a registrar son extremas, incluso pueden ser récord diario el miércoles y jueves. En este gráfico hemos representado la temperatura media de todos los días de julio desde 1950 y vemos como la previsión supera máximos históricos", han indicado desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Alicante

La capital vivirá un martes de sol continuo y sin riesgo de lluvia, dentro de un episodio de calor claramente consolidado. Las temperaturas irán de 23 a 35 grados, con sensación algo más alta en las horas centrales y ambiente seco a mediodía. El viento soplará flojo a moderado del sureste y girará a poniente al final del día.

Elche

El calor intenso marcará la jornada en Elche/Elx, con cielo despejado durante todo el día y ausencia de precipitaciones. El termómetro subirá desde los 21 grados de mínima hasta los 39 grados de máxima, con un ambiente muy seco en las horas centrales. El viento será moderado del sureste y tenderá a aflojar por la noche.

Benidorm

Benidorm quedará algo más suavizado por el mar, aunque mantendrá una jornada de estabilidad y cielo despejado, sin lluvia prevista. Las temperaturas se moverán entre 24 y 31 grados, con noche cálida y sensación algo más elevada en algunos momentos. El viento del suroeste soplará moderado, especialmente durante la mañana y las horas centrales.

Elda

El interior afronta un martes de calor muy acusado, con cielo despejado y sin cambios relevantes en la atmósfera. Elda registrará una mínima de 20 grados y una máxima de 38, en un ambiente muy seco a mediodía que aumentará la sensación de calor. El viento del sureste será moderado durante buena parte del día y quedará en calma por la noche.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un día plenamente veraniego, con cielo despejado, sin lluvia y con calor contenido frente al interior, aunque con sensación más alta por momentos. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 32 grados, con humedad elevada al final de la jornada. El viento del sureste será moderado por la mañana y girará a sur antes de calmar por la noche.

Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más afectados por el calor extremo, con sol durante todo el día y ausencia total de lluvias. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 40 grados, con ambiente muy seco en las horas centrales y tarde sofocante. El viento del sureste será flojo a moderado y aportará poco alivio térmico.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi dominará el tiempo estable, con cielo despejado durante casi toda la jornada y algo de nubosidad sin importancia al final. Las temperaturas irán de 21 a 38 grados, con calor intenso en las horas centrales y ambiente muy seco. El viento del sur soplará moderado durante el día y girará a suroeste por la noche.

Dénia

Dénia vivirá un martes de sol, calor marcado y sin riesgo de precipitaciones, con una jornada especialmente seca para un municipio litoral. Las temperaturas se situarán entre 22 y 38 grados, valores muy altos junto al mar. El viento del sur será el elemento más destacado, con rachas fuertes que pueden notarse en playas, paseos y zonas expuestas.