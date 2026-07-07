El PP intenta bloquear sin éxito la entrega inmediata de los expedientes de Les Naus a la comisión de investigación de las Cortes

El PP ha vuelto a intentar frenar en las Cortes Valencianas la reclamación de la documentación de Les Naus a la Conselleria de Vivienda. Los populares han votado en contra primero en la Mesa de la comisión de investigación y después en la Mesa de las Cortes, aunque la petición ha salido finalmente adelante por la ausencia de un representante del PP en el órgano de gobierno de la Cámara y el voto de calidad de su presidenta, la ultra Llanos Massó.

La secuencia se ha producido después de que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda comunicara a las Cortes que tenía reunida la documentación solicitada por la comisión, aunque había pedido un informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat antes de remitirla. Ese escrito ya había provocado críticas de la oposición, porque la petición llegaba a pocos días de que venciera el plazo para entregar los expedientes. Después, el mismo día en que expiraba ese plazo, el departamento que dirige Susana Camarero solicitó una prórroga de 30 días.

Ante esa situación, la Mesa de la comisión de investigación aprobó un acuerdo para pedir a la Mesa de las Cortes que reclamara al Consell la entrega inmediata de la información solicitada en el plan de trabajo aprobado el 22 de mayo. La comisión no se dirige directamente a una conselleria, sino que eleva la petición al órgano de gobierno de la Cámara para que sea este el que tramite el requerimiento. En esa primera votación, el PP se opuso a la iniciativa, mientras que Vox y el PSPV votaron a favor.

El acuerdo de la Mesa de la comisión, firmado por la secretaria del órgano, María José Salvador, y con el visto bueno de la presidenta, Ana Vega, rechaza que la protección de datos pueda servir para retrasar o recortar la documentación. El texto recuerda que la propia conselleria había comunicado que, “una vez reunida toda la documentación” y “ante la cantidad de datos personales” incluidos en ella, había solicitado un informe al delegado de Protección de Datos de la Generalitat.

Este miércoles tenemos ya la segunda comisión sin Barcala y sin la documentación de Les Naus María José Salvador — Diputada autonómica del PSPV-PSOE

La Mesa de la comisión sostiene, sin embargo, que las facultades de investigación de las Cortes, y en especial las de sus comisiones de investigación, “no pueden verse mermadas” por prescripciones genéricas. El documento añade que, al remitir la información, puede recordarse a los diputados el deber de secreto sobre los datos que conozcan en el ejercicio de su función, pero resalta que esa cautela “no puede justificar ni el retraso en entregarla” ni tampoco una entrega “cercenada”.

El acuerdo llegó después a la Mesa de las Cortes, donde el PP ha vuelto a votar en contra. La votación ha quedado empatada por la ausencia de Alfredo Castelló, representante popular en el órgano de gobierno de la Cámara. Los dos miembros del PP presentes han rechazado la petición, mientras que Vox y Compromís la han apoyado. Finalmente, el requerimiento ha salido adelante por el voto de calidad de Llanos Massó, presidenta de las Cortes.

El episodio deja una imagen poco habitual en la comisión de Les Naus, con Vox y el PSPV votando juntos en la Mesa del órgano frente al PP. Aun así, el fondo político sigue centrado en la estrategia de los populares para evitar que la Conselleria de Vivienda entregue de forma inmediata unos expedientes clave para la investigación. La oposición contrasta además esta actitud con la del Ayuntamiento de Alicante, que sí ha remitido ya la documentación que se le había solicitado.

La socialista Salvador ha acusado al PP de bloquear el acceso de los parlamentarios a la información. “El PP se atrinchera en las Cortes de la mano de Pérez Llorca vulnerando derechos fundamentales de los diputados a acceder a la documentación de Les Naus. Documentación que, por cierto, el Ayuntamiento sí ha remitido en su parte”, ha manifestado.

Información necesaria

Salvador ha advertido además de que la comisión avanza sin la información necesaria y sin la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala. “Este miércoles hay comisión y ya va la segunda sin Barcala y sin documentación. Así es imposible trabajar y esclarecer qué pasó para que los ‘jetas’ se quedasen las VPP”, ha añadido.

La nueva maniobra se suma a los dos movimientos previos de la Conselleria de Vivienda. Primero comunicó que tenía la documentación reunida, pero que debía consultar a Protección de Datos. Después pidió 30 días más para entregarla. Ahora, el PP ha votado dos veces contra el requerimiento para reclamar su remisión inmediata, aunque esta vez no ha logrado impedir que la petición salga adelante.

El caso Les Naus investiga la promoción de viviendas protegidas de Alicante en la que resultaron adjudicatarias personas vinculadas a cargos del PP y al Ayuntamiento. La primera jornada de comparecencias ya provocó un fuerte impacto político con la declaración del exconcejal Toni Gallego, que situó en julio de 2024 el conocimiento interno de que Rocío Gómez tenía una vivienda en la promoción. La comisión celebra este miércoles una nueva sesión, todavía sin Barcala citado y, por ahora, sin la documentación de Vivienda en manos de los grupos.