El PP y Vox aprueban otra rebaja del IBI en Alicante para reducir tres euros por recibo a partir de 2028

El Ayuntamiento de Alicante volverá a rebajar el IBI el próximo 2027. El gobierno municipal de Luis Barcala impulsa (por exigencia de Vox) una reducción fiscal que se suma a la emprendida el pasado 2025 y con la que espera recaudar 1,1 millones de euros menos cada año desde 2028. En concreto, se beneficiarán de esta medida unas 360.000 propiedades, entre viviendas y locales comerciales, a una media de tres euros anuales por contribuyente.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. Un trámite que, de acuerdo con el expediente, "tiene su razón principal en la puesta en práctica de la voluntad política manifestada por el equipo de gobierno y el Grupo Municipal de Vox", con el objetivo de "aplicar una disminución de la carga fiscal a ciudadanos y empresas".

Al respecto, el acuerdo contempla que la cuota del impuesto a partir del próximo 2027 pasará del 0,62 % al 0,61 % en los bienes urbanos; del 0,72 % al 0,71 % en los de características especiales; y se mantendrá como está en el caso de propiedades rústicas. Con todo, los cálculos del equipo de gobierno de Luis Barcala estiman que las arcas municipales recibirán (a partir de 2028 y tras una tercera bajada aún pendiente) 1,1 millones de euros al año.

Gracias a esta rebaja, se verán beneficiadas cerca de 360.000 propiedades, lo que incluye tanto a viviendas como a locales comerciales. En la práctica, el "descuento" pactado por el PP y Vox supondrá unos tres euros menos por recibo, de media.

Una rebaja por fases

El Ayuntamiento de Alicante ya ejecutó el pasado año una primera rebaja del IBI pactada por el PP y Vox. Con esta segunda modificación, el Consistorio se aproxima a su objetivo de que el recibo se reduzca unos tres euros de media. El pacto entre el equipo de gobierno y la formación de ultraderecha para aprobar el plan de ajuste (que terminó costando el puesto al anterior edil de Hacienda, Toni Gallego) incluía una disminución de los ingresos por este concepto de 1,1 millones anuales hasta el 2028.

El descuento en el IBI fue uno de los principales acuerdos alcanzados por el PP y Vox a cambio del apoyo de los de Abascal al presupuesto municipal de 2025, junto con otras medidas como el recorte de hasta en 17.000 euros en las medidas de igualdad de género, para destinar este importe a proyectos "provida" o "en defensa de la familia".

Sin embargo, el pacto se vio truncado en el mes de mayo, después de que el interventor municipal detectase que el Ayuntamiento había incumplido la regla de gasto en 30 millones de euros, viéndose abocado a aplicar un plan de ajuste. En ese momento, el ejecutivo de Luis Barcala impulsó un primer borrador, en el que renunciaba unilateralmente al beneficio fiscal para no tener que descartar inversiones propias ya anunciadas públicamente.

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La decisión cayó como un jarro de agua fría en Vox, donde no eran conocedores de las intenciones del PP. Para apoyar el plan de ajuste, los ultras reclamaron al alcalde no solo que recuperase dicha rebaja, sino el cese del edil que había firmado la propuesta: el entonces responsable de Hacienda, Toni Gallego. Después de que Barcala reconociese que había sido un error no hablar con los de Abascal sobre la cuestión del IBI, Gallego terminó dimitiendo para "no ser obstáculo" en las negociaciones.