El silencio de Barcala sobre Les Naus se extiende a todo su gobierno: el PP de Alicante se niega a responder sobre el escándalo

El alcalde de Alicante instaura la "ley del silencio" en el gobierno municipal del PP. Al igual que hizo el regidor este lunes, sus portavoces municipales también se niegan a responder preguntas sobre el escándalo de Les Naus. Los concejales abogan por esperar a que se resuelva el procedimiento judicial e insisten en que el Ayuntamiento ha aportado "toda la documentación que se ha requerido", pero avanzan que no contestarán cuestiones relacionadas con la mayor crisis de gobierno desde la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía, el pasado 2018.

Este mismo martes, durante la rueda de prensa que el gobierno municipal ofrece cada semana, la portavoz del gobierno municipal del PP, Cristina Cutanda, y el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, se han negado a responder nuevas preguntas sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos de su gobierno y del Ayuntamiento. "De Les Naus no vamos a contestar nada más. Se está dirimiendo tanto en las Cortes como la Justicia, por tanto, tendrá que ser allí", ha manifestado Cutanda. La edil popular se ha limitado a insistir en que "el Ayuntamiento de Alicante ha aportado toda la información que se ha requerido" y, en este sentido, ha abogado por ganar tiempo: "Vamos a esperar a que se resuelva".

Pese a la insistencia de los medios de comunicación, que se han interesado por saber por qué todos los concejales del Partido Popular llamados a comparecer en la comisión municipal de Les Naus han decidido plantar al órgano, los portavoces del PP han vuelto a cerrar la puerta a cualquier tipo de respuesta: "Ya hemos dicho que no vamos a hacer más comentarios sobre Les Naus". Ni siquiera Manuel Villar, presidente de la citada comisión y uno de los ediles que se han negado a comparecer, ha querido aclarar por qué ningún miembro de su partido está accediendo a responder respecto a la tramitación del polémico residencial. "Lo que teníamos que decir, lo dijimos en la comisión y fue claro, se comparta o no", ha manifestado el número dos de Luis Barcala.

Gallego compromete a Barcala

El cierre en banda del gobierno popular, que ya venía limitando a la mínima expresión sus respuestas sobre Les Naus en los últimos meses pese al "ejercicio de transparencia" que prometió el alcalde, se ha agravado a raíz de la declaración de Toni Gallego (exconcejal del PP de Barcala) en las Cortes, donde los comparecientes tienen la obligación de decir la verdad.

El que fuera responsable de Hacienda y Patrimonio desveló que Rocío Gómez le había reconocido, ya en 2024, que contaba con un piso en Les Naus. Una confesión que tuvo lugar en el mes de julio de aquel año, cuando la exconcejala solicitó a su compañero que respondiera por ella a una pregunta en el pleno municipal sobre la polémica urbanización, para "no mezclar" asuntos. Al respecto, Gallego también apuntó que el alcalde estaba al tanto de dicho cambio durante el pleno, ya que le dio la palabra directamente a él, en vez de a Gómez, como estaba previsto inicialmente.

Desde ese momento, el PP dio un golpe de volante pasando de "llegar hasta el final, caiga quien caiga" (como anunció Barcala en su comparecencia en febrero) a defender que "hay que dejar trabajar a la Justicia", según manifestó Cutanda tras la comparecencia de Gallego. La única respuesta oficial después de la sesión de la comisión en las Cortes (aunque sin alusión alguna a la confesión del exedil popular) llegó mediante un comunicado firmado por la portavoz, en el que tampoco aparecía el nombre del alcalde.

Comparecencia del alcalde en el aire

Por su parte, la izquierda solicitó una comparecencia urgente del alcalde en la comisión de investigación municipal, para que respondiera a las afirmaciones del que fue su concejal de Hacienda y Patrimonio. A la petición se sumó también Vox, por lo que el presidente del órgano, Manuel Villar, acabó concediendo: la sesión se fijó el 24 de junio, cuatro días después de la fecha en la que se ha citado al propio Gallego (desencadenante del terremoto municipal) y a Rocío Gómez.

Noticias relacionadas

Eso sí, desde el PP siguen sin aclarar si el alcalde tiene previsto acudir a la llamada de la comisión municipal, que es de carácter voluntario. Este mismo lunes, Barcala se negó igualmente a responder sobre este asunto: "Como ya bien he dicho que viene siendo habitual, respecto al tema de Les Naus, ninguna declaración" apuntó. Un silencio que se ha extendido ahora a todo el gobierno municipal del PP.