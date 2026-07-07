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La Universidad Miguel Hernández de Elche registra el mayor porcentaje de aprobados de la PAU extraordinaria en la Comunidad Valenciana

La Universitat de València concentra con 1.550 estudiantes presentados, el mayor número

Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que este lunes arrancará el nuevo curso

Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que este lunes arrancará el nuevo curso / Matías Segarra

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

La Universidad Miguel Hernández de Elche, la UMH, ha obtenido el mayor porcentaje de aprobados —76,84%— en la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad, la PAU. La Universitat de València concentra con 1.550 estudiantes presentados, el mayor número. De los 3.757 alumnos presentados, un total de 2.742 han superado la prueba, según las estadísticas del Sistema Universitario Valenciano (SUV).

En el conjunto de la convocatoria se matricularon 5.979 estudiantes en las distintas fases de las pruebas, mientras que la fase obligatoria de Bachillerato contó con 3.757 alumnos presentados, de los cuales 2.113 fueron mujeres y 1.644 hombres. El porcentaje de aprobados fue prácticamente idéntico entre ambos sexos, con un 72,98 % de aptas y un 72,99 % de aptos.

La nota media del expediente de Bachillerato de los estudiantes presentados fue de 6,479 puntos, mientras que la media de la fase obligatoria se situó en 4,731. Como resultado, la nota media de acceso a la universidad alcanzó los 5,780 puntos, elevándose hasta 6,087 entre el alumnado que superó la prueba.

Resultados por universidades

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) registró el mayor porcentaje de estudiantes aptos de la convocatoria, con un 76,84 % de aprobados entre los 747 alumnos presentados. La Universitat Politècnica de València (UPV) obtuvo la nota media de acceso más elevada entre los estudiantes aptos, con 6,122 puntos, seguida muy de cerca por la UMH (6,121), la Universitat Jaume I (6,112), la Universitat de València (6,072) y la Universidad de Alicante (6,013).

Por volumen de participación, la Universitat de València fue la institución que concentró un mayor número de estudiantes presentados en la fase obligatoria, con 983 alumnos.

Resultados según el centro de procedencia

Por titularidad del centro educativo de procedencia, los centros privados alcanzaron el porcentaje de aprobados más elevado (79,86 %), si bien esta cifra corresponde a una muestra de 139 estudiantes. Los centros concertados obtuvieron un 72,81 % de aptos y los centros públicos, un 72,69 %, reflejando resultados muy similares entre ambas redes educativas.

Noticias relacionadas y más

Entre las asignaturas comunes de la fase obligatoria, Lengua Castellana y Literatura II obtuvo el mayor porcentaje de aprobados, con un 46,96 % y una nota media de 4,728. En Historia de España, el porcentaje de aptos fue del 39,66 %, con una nota media de 4,199, mientras que Valencià: Llengua y Literatura registró un 36,93 % de aprobados y una nota media de 4,277. Entre las materias de modalidad destacaron por sus elevados porcentajes de aprobados Coro y Técnica Vocal II (100 %), Dibujo Artístico II (95 %), Diseño (93,51 %) y Francés (92,86 %). Por el contrario, los porcentajes de aptos más bajos se registraron en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (32,57 %), Física (39,41 %), Latín II (40,93 %) y Matemáticas II (44,30 %).

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