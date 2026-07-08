Ola de calor en Alicante: la Aemet mantiene la alerta naranja por temperaturas de hasta 42°C en la provincia

Mucha precaución durante este miércoles en el que persiste la alerta naranja. La ola de calor dejará temperaturas que "pueden superar los 42 °C en la Vega Baja y el norte de la Marina Alta", tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología. Por tanto, se hace especialmente importante cuidar la salud de personas vulnerables y mantener una hidratación adecuada, así como no practicar actividades al aire libre o mantenerse al sol durante las horas centrales del día.

En Valencia, este miércoles persiste la alerta roja por altas temperaturas de hasta 44 °C en zonas de la Ribera Alta y valores similares en la Costera y otras zonas del interior y el prelitoral del sur de la provincia" valenciana.

Alerta roja por incendios

Emergències 112 de la Comunitat Valenciana ha decretado el riesgo extremo de incendios para este miércoles 8 de julio en todo el territorio autonómico, que se mantendrá en alerta roja por riesgo de tormentas secas, en especial a lo largo del interior de Castellón y Valencia. Desde Emergencias recuerdan llamar al 112 en caso de observar humo o fuego.

Alicante

Alicante vivirá un miércoles de calor intenso, con cielo despejado durante casi todo el día y sin lluvia prevista. Las temperaturas irán de 24 a 37 grados, aunque la sensación podrá alcanzar valores aún más altos por la tarde y al final del día. El viento del sur soplará moderado, girará a sureste por la tarde y quedará en calma por la noche.

Elche

Elche/Elx afronta una jornada de calor extremo, con sol desde primera hora, apenas algunas nubes al final y ausencia total de precipitaciones. El termómetro subirá desde los 22 grados de mínima hasta los 41 grados de máxima, con ambiente muy seco en las horas centrales. El viento será flojo a moderado, primero del sur y después del sureste.

Benidorm

En Benidorm el mar suavizará solo en parte una jornada de calor acusado, con cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 33 grados, aunque la sensación podrá acercarse a valores más altos durante la tarde. El viento soplará de componente sur y suroeste, moderado en general.

Elda

El interior vivirá un miércoles especialmente duro por el calor, con cielo despejado, ambiente muy seco y sin lluvia. Elda alcanzará una máxima de 40 grados tras una mínima de 21, con las horas centrales como el tramo más exigente del día. El viento del sur ganará presencia por la tarde y podrá dejar algún golpe más vivo antes de calmar al final.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente plenamente veraniego, con estabilidad, cielo despejado y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 22 y 34 grados, pero la humedad y la sensación térmica harán que el calor se perciba con más intensidad. El viento del sur será moderado durante buena parte del día y aflojará al anochecer.

Orihuela

Orihuela será el punto más extremo de la jornada, con calor muy intenso, cielo despejado y ausencia de lluvia. La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 43 grados, con ambiente muy seco a mediodía y una tarde todavía sofocante. El viento del sur soplará flojo al inicio y moderado por la tarde, sin aportar alivio suficiente.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi dominará el tiempo estable, con sol durante todo el día y algunas nubes sin importancia al final. Las temperaturas subirán desde 23 hasta 40 grados, con ambiente seco y calor extremo en las horas centrales. El viento del sur será moderado y podrá notarse con rachas más vivas durante la tarde.

Noticias relacionadas

Dénia

Dénia tendrá un miércoles de sol, calor marcado y sin lluvia, dentro de un episodio claramente adverso por temperaturas. El termómetro oscilará entre 23 y 38 grados, con valores muy altos para un municipio litoral y sensación cercana a los 39 grados. El viento del sur será protagonista, con rachas fuertes por la tarde en zonas expuestas.