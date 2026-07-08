Alicante mira de reojo la primera base española de Wizz Air en Valencia: ¿puede ser la siguiente?

El anuncio de Wizz Air en Valencia no ha pasado desapercibido en Alicante. La aerolínea húngara abrirá en noviembre sus primeras bases en España en el aeropuerto de Manises y en el de Barajas en Madrid, con nuevas rutas y una apuesta inédita por vuelos domésticos. Y, apenas conocida la noticia, el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha lanzado la pregunta: ¿podría Alicante ser la siguiente base española de Wizz Air?

La cuenta del aeropuerto alicantino en X (antes Twitter) ha compartido un mapa con 26 rutas de la red de Wizz Air con potencial para Alicante-Elche, en un contexto de fuerte crecimiento internacional y de competencia cada vez más intensa entre aerolíneas de bajo coste.

Valencia se adelanta con siete nuevas rutas

Wizz Air ha anunciado esta mañana la apertura de sendas bases operativas en Madrid y Valencia para el próximo mes de noviembre, una expansión que permitirá incrementar su capacidad, ampliar su red de destinos y generar más de 160 empleos directos.

Desde la primera base española en Valencia prevé alcanzar los 3,6 millones de asientos y activar siete nuevas conexiones a partir del 2 de noviembre, además de mejoras de frecuencias y horarios.

La aerolínea destinará dos aviones Airbus A321neo de última generación y operará un total de 23 rutas hacia ocho países.

Las nuevas rutas anunciadas desde Valencia incluyen Asturias, con cinco vuelos semanales; Braşov, en Rumanía, con tres frecuencias; Bilbao, con vuelo diario; Nápoles, también diario; Palma, con vuelo diario; Santander, con dos frecuencias semanales; y Santiago de Compostela, con cuatro vuelos a la semana.

La decisión supone un movimiento relevante para la aviación española porque confirma la entrada de Wizz Air en el mercado doméstico, un terreno dominado tradicionalmente por compañías como Ryanair, Vueling, Iberia Express, Volotea o Air Europa.

Presentación de la nueva base aérea de Wizz Air en Valencia / EUROPA PRESS

Con estas incorporaciones, Wizz Air continúa reforzando su apuesta por el mercado español. La aerolínea opera actualmente en 16 aeropuertos del país, con una red de 151 rutas hacia 15 países, pero hasta el momento no se había asentado con ninguna base, y ha transportado más de 15 millones de pasajeros en España durante sus 22 años de actividad.

La expansión forma parte del plan de crecimiento de la compañía, que prevé seguir aumentando su oferta con una flota basada en aviones Airbus A321neo, un modelo que reduce el consumo de combustible y las emisiones respecto a generaciones anteriores, poniendo el foco en la eficiencia y la sotenibilidad.

Durante la presentación, el consejero delegado de Wizz Air, József Váradi, ha asegurado que la compañía está "encantada" de abrir sus primeras bases en España, una decisión que, según ha explicado, refleja la apuesta de la aerolínea por el mercado español y su intención de seguir creciendo en el país con nuevas rutas, mayor capacidad y más oportunidades de empleo.

Alicante, una posible base

Si la aerolínea ha decidido apostar por España con una base propia y vuelos nacionales desde Valencia, Alicante aparece como un candidato lógico por su volumen turístico, su perfil internacional y su posición en el Mediterráneo.

El mapa difundido por la cuenta del aeropuerto alicantino plantea conexiones posibles con destinos españoles, europeos y del Este, entre ellos Asturias, Bilbao, Santander, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Málaga, Dortmund, Maastricht, Verona, Nápoles, Palermo, Praga, Cracovia, Varsovia-Modlin, Wroclaw, Lublin, Vilna, Tallin, Timisoara, Iași, Chisináu, Sofía, Podgorica, Tirana, Skopje, Kutaisi y Ereván.

Se trata de enlaces con potencial dentro del mapa de crecimiento de Wizz Air. La propia compañía mantiene su mapa de rutas actualizado como herramienta para consultar su red de destinos.

Un aeropuerto con músculo internacional

El interés de Alicante se entiende mejor por el tamaño y el perfil de su aeropuerto. Alicante-Elche es uno de los grandes aeropuertos turísticos españoles y mantiene una amplia red de conexiones internacionales. Aena destaca en su página de destinos la variedad de aerolíneas y rutas disponibles desde la terminal alicantina, con presencia de compañías de bajo coste y vuelos europeos de alta demanda.

El hall de entrada del aeropuerto de Alicante-Elche. / MATÍAS SEGARRA

Wizz Air ya opera en Alicante y en los últimos años ha ido apareciendo en movimientos de crecimiento vinculados al aeropuerto alicantino. Entre ellos figura la conexión con Milán-Malpensa para la temporada de invierno 2025-2026, un ejemplo de cómo la compañía ha ido reforzando su presencia en la Costa Blanca.

Las rutas nacionales, el gran cambio

Lo más llamativo del anuncio de Valencia no es solo la base, sino la entrada de Wizz Air en vuelos dentro de España. Para Alicante, ese detalle abre un debate interesante: una base de la aerolínea podría reforzar tanto conexiones internacionales como enlaces domésticos con ciudades actualmente atractivas para el mercado alicantino.

En el mapa de rutas con potencial aparecen varios destinos españoles: Asturias, Bilbao, Santander, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Málaga. Algunos conectan con mercados de ocio y visitas familiares; otros podrían tener sentido por turismo, escapadas urbanas o tráfico de residentes.

Competencia directa con Ryanair, easyJet y Vueling

Una eventual base de Wizz Air en Alicante aumentaría la presión competitiva en uno de los aeropuertos más disputados del país. Ryanair, easyJet, Vueling y otras compañías ya tienen un peso relevante en la terminal alicantina, y cualquier crecimiento de Wizz Air obligaría a mirar precios, frecuencias y destinos.

Un vuelo de Wizz Air. / Joan Castro

La compañía húngara ha construido buena parte de su expansión europea sobre conexiones con Europa central, oriental y balcánica, precisamente áreas que también figuran en el mapa difundido desde Alicante. Destinos como Tirana, Skopje, Sofía, Cracovia, Varsovia-Modlin, Vilna, Tallin, Kutaisi o Ereván encajan con ese perfil.

Para Alicante-Elche, una base de Wizz Air supondría más aviones basados, más rutas, más frecuencias y mayor capacidad para competir en mercados emergentes. Pero esa decisión dependerá de la estrategia de la aerolínea, de los costes, de la disponibilidad de aeronaves, de la demanda prevista y de la competencia en cada ruta.

Alicante quiere estar en la foto

El mensaje que deja el movimiento es claro: Valencia se ha adelantado, pero Alicante no quiere quedar fuera de la próxima fase de expansión de Wizz Air en España. La terminal alicantina tiene mercado, marca turística, tráfico internacional y una red europea muy consolidada.

El anuncio de Manises abre una puerta. La pregunta, ahora, es si Alicante-Elche acabará entrando en los planes de Wizz Air como siguiente gran apuesta en el Mediterráneo.