El Ayuntamiento de Alicante mantiene tres millones sin invertir en escuelas infantiles a la espera de un informe

Después de que más de cien familias (casi la mitad de las solicitudes) se hayan quedado sin plaza en las escuelas infantiles públicas de Alicante para el próximo curso, el Ayuntamiento aguarda un informe para decidir próximas actuaciones. El gobierno local del PP estima que el documento podría estar listo en septiembre, mientras el Patronato Municipal cuenta con tres millones de euros sin invertir.

El órgano local ha celebrado este miércoles una reunión en la que el ejecutivo de Luis Barcala ha comunicado que el informe sobre las necesidades de escuelas infantiles de Alicante se encuentra "a punto de finalizar", por lo que se estima que su redacción pueda completarse a finales de julio o principios de septiembre.

Al respecto, la concejala de Compromís Sara Llobell ha calificado el anuncio como "buena noticia", mientras ha reclamado que el Partido Popular "actualice de una vez el mapa de todos los centros educativos", tal y como viene reclamando la formación valencianista desde el comienzo del mandato.

Pese a ello, Llobell lamenta que "la realidad es la que es: con solo dos escuelas infantiles municipales en toda la ciudad y listas de espera de 150 familias". Con estas cifras y un remanente de tesorería de en torno a tres millones de euros, la concejala progresista sostiene que "el Ayuntamiento podría empezar a proyectar y planificar una escuela infantil municipal por distrito, como mínimo".

Sin plazas para todos

Tras la última resolución municipal, publicada el pasado mes de junio, otras 105 familias pasan a encontrarse en lista de espera para poder escolarizar a sus hijos en escuelas infantiles municipales para el curso 2026-207. En total, el 45 % de las solicitudes se han quedado a las puertas de por conseguir una plaza, ya que el Ayuntamiento ha recibido 231 peticiones en total.

Actualmente, existen dos escuelas infantiles municipales en la ciudad de Alicante. Els Xiquets, ubicada entre Ciudad Jardín y Virgen del Remedio, que cuenta con capacidad para 100 alumnos; y Siete Enanitos, que puede acoger un máximo de 113 niños en instalaciones provisionales situadas en el colegio Antonio Ramos Carratalá, entre El Pla y Carolinas Bajas, aunque el Ayuntamiento se comprometió a consolidar su ubicación definitiva en la Zona Norte.