Casa Mediterráneo alquilará su sede para eventos y prevé ingresar hasta 100.000 euros al año

Casa Mediterráneo se abre al alquiler para eventos externos. La institución podrá ceder desde septiembre espacios de la antigua estación de Benalúa para congresos, presentaciones, desfiles, muestras gastronómicas o cenas, con una previsión de ingresos de entre 70.000 y 100.000 euros al año. La medida llega después de que el nuevo contrato con Adif incorporara una cláusula que permite cesiones temporales, una posibilidad que hasta ahora no existía.

El Consejo Rector de Casa Mediterráneo ha aprobado este miércoles la nueva normativa de cesión de espacios, que permitirá alquilar la sede a terceros mediante tarifas ya fijadas. La institución recalca que la apertura no afectará a su programación propia ni al uso gratuito por parte de las administraciones que forman parte del consorcio. El órgano está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia.

El director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, explica que hasta ahora la institución no podía alquilar sus instalaciones porque la cesión de Adif no lo permitía. La situación cambia con el contrato de la nave taller, que incluye una cláusula de permisibilidad para subarrendamientos o cesiones puntuales. “No se puede alquilar para que pongan un supermercado, pero sí para un día, un fin de semana o un congreso”, explica.

La apertura se plantea, por tanto, para actividades temporales y compatibles con la misión de la institución. Casa Mediterráneo podrá acoger actos privados o empresariales siempre que no interfieran en su calendario oficial, no alteren la estructura del edificio y no entren en contradicción con su actividad diplomática, cultural e institucional. La programación propia y las solicitudes de las administraciones del Consejo Rector tendrán prioridad sobre cualquier alquiler externo.

Perelló señala que no se ha elaborado un estudio de viabilidad específico, aunque sí una tabla de tarifas. “No nos va a sacar de apuros”, admite, antes de precisar que la institución tiene sus cuentas cuadradas. Defiende, sin embargo, que esos nuevos ingresos permitirán ampliar la actividad. “Recaudar entre 70.000 y 100.000 euros anuales nos iría muy bien”, apunta. La idea, añade, es dejar de rechazar peticiones privadas que hasta ahora no podían atenderse.

Entre esas solicitudes, Casa Mediterráneo había recibido interés para presentaciones de coches, actos vinculados a agencias de cruceros o muestras gastronómicas. También se abre la puerta a conciertos, desfiles de moda o cenas, aunque con límites. Perelló insiste en que no se trata de convertir la sede en un espacio de fiestas sin control. Las líneas rojas pasan por evitar actividades que transformen, perturben o dañen la estética del edificio.

Esta vía nos permitirá ensanchar actividades y poner en valor el edificio Andrés Perelló — Director general de Casa Mediterráneo

La normativa permite, por ejemplo, instalar una carpa interior para una actividad si no afecta al inmueble. También contempla el uso de mobiliario de la propia Casa. La institución dispone de unas 450 sillas, cuyo alquiler se fija en 2 euros por unidad, además de mesas, sillones, sofás o paneles expositores. En el ágora, el uso de pantalla y proyector va incluido en el precio.

Las tarifas aprobadas establecen un coste de 2.500 euros por un día completo en el ágora y de 1.500 euros si la cesión se limita a mañana o tarde. La sala grande tendrá una tarifa de 500 euros por hora. Para grandes eventos, con montaje el día anterior y desmontaje el posterior, el precio asciende a 5.000 euros, mientras que una jornada entera sin montaje se fija en 3.500 euros.

La institución enmarca esta medida en una estrategia de aprovechamiento de sus infraestructuras públicas y de búsqueda de nuevos recursos, en línea con otros espacios de la red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Perelló cita los casos de Casa América o Casa Árabe, que ya cuentan con fórmulas de explotación de espacios. En Alicante, la diferencia es que la antigua estación de Benalúa funciona también como uno de los edificios más singulares del frente urbano de la ciudad, lo que la convierte en un marco atractivo para actos externos.

La decisión llega en un semestre en el que Casa Mediterráneo prepara varias citas internacionales. Entre ellas, la II Semana Alicante-Orán, prevista del 21 al 24 de septiembre, y la Reunión Ministerial Iberoamericana de Ciencia y Educación Superior, programada del 20 al 25 de octubre. La institución calcula que ambos encuentros generarán más de 1.200 pernoctaciones directas y contribuirán a proyectar Alicante en temporada media.

Antes, durante julio, la sede acoge el festival de artes escénicas Fresca, impulsado por la Generalitat. Agosto quedará reservado para tareas técnicas de mantenimiento del edificio. El nuevo curso comenzará en septiembre con la puesta en marcha de esta vía de alquiler y con un Club de Lectura permanente centrado en autores y literatura de países mediterráneos.