El ciberataque fuerza a la Universidad de Alicante a publicar las notas de julio en tablones y en plataformas alternativas

La Universidad de Alicante (UA) ha informado al profesorado de algunas facultades que publicará en Moodle —una plataforma de enseñanza online— las notas de los exámenes extraordinarios y la revisión. Ese sistema está "operativo y cumple con la ley de protección de datos", señala el correo electrónico enviado este miércoles a mediodía a los docentes de Derecho. Las calificaciones se pondrán en el tablón de anuncios o en la web del departamento. UACloud—el campus virtual—, los softwares de teletrabajo y la administración electrónica está suspendidos desde el pasado jueves, tras el ciberataque sufrido hace casi una semana.

Notas de julio

El colapso informático ha coincidido con la celebración de los exámenes extraordinarios que empezaron el 27 de junio y finalizan el 16 de julio. En los listados de notas solo se mostrarán "los apellidos y nombres y su calificación" y se excluye el número de identidad. Si coinciden el nombre completo de dos estudiantes se publicarán cuatro cifras aleatorias de su documento de identidad. Las clasificaciones habitualmente se publican en UACloud. La institución reconoció que se trata del mayor ciberataque sufrido por la institución en su historia.

En otro correo electrónico enviado al profesorado de la facultad de Económicas se añade la posibilidad de publicar las notas "mediante aplicaciones de mensajería instantánea" WhatsApp. "Se trata de la opción menos recomendable. En circunstancias normales no está permitido su uso, pero debido a la excepcionalidad de la situación, según el Delegado de Protección de Datos se podría utilizar", considera el centro.

Cierre de actas

La aplicación para el cierre de actas de UACloud está inoperativa, "pero está previsto que más adelante se habilite un enlace para poder acceder y rellenarlas", señala el correo firmado por Elizabeth Gil García, Vicedecana de la Facultad de Derecho. Otras facultades no han informado al profesorado sobre qué pasará con las actas, tal y como ha podido constatar el diario INFORMACIÓN.

En Económicas solo se ha notificado que las notas se publicarán en Moodle y en tablones, pero no del cierre de actas. En Filosofía y Letras, de ninguno de los dos asuntos. La Facultad de Derecho ha invitado en el correo al profesorado a comunicarse con el alumnado a través de los delegados de clase. Las actas se cierran el 20 de julio.

La Universidad de Alicante cree que se trata de un malware —un programa malicioso— del tipo ransomware, que encripta los archivos para hacerlos inaccesibles y los ciberdelincuentes usan para pedir un rescate, según un comunicado de la institución. La institución afirmó que iba a denunciar los hechos ante la Policía Nacional.