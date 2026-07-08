La edil de Patrimonio sigue sin aclarar por qué tardó 12 días en avisar a Barcala del escándalo de Les Naus en Alicante

El gobierno de Luis Barcala, que prometió “llegar hasta el final, caiga quien caiga” en el escándalo de Les Naus, continúa instalado en el silencio. En esta ocasión ha sido la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, la que se ha negado a responder sobre por qué (según su propia versión) tardó 12 días en avisar al alcalde de las polémicas adjudicaciones.

“Dejamos trabajar a la Justicia y a todos los órganos competentes”. Esa ha sido la única afirmación realizada por la edil de Patrimonio de Alicante, Nayma Beldjilali, sobre el escándalo de Les Naus, que destapó INFORMACIÓN y del que advirtieron funcionarios de su concejalía. Pese a ello, consultada sobre por qué se negó a acudir a la comisión municipal que investiga lo ocurrido (el órgano competente dentro del Ayuntamiento), Beldjilali ha evitado dar respuesta alguna: “Muchas gracias”, ha añadido.

Desde que este diario publicase la adjudicación de viviendas protegidas a cargos del Ayuntamiento, el pasado mes de enero, el gobierno municipal de Luis Barcala ha pasado de la “transparencia” de la que hizo gala el alcalde al silencio absoluto. Si bien el regidor popular compareció el pasado mes de febrero prometiendo investigar lo ocurrido y ofrecer información en tiempo real, su ejecutivo ha ido reduciendo progresivamente las dosis de “información” sobre el escándalo, llegando incluso a estar el propio Barcala un mes completo sin atender a los medios de comunicación.

Esa actitud de los populares se ha visto agravada en los últimos días, después de que Toni Gallego (quien fuera concejal del gobierno municipal) haya afirmado que Rocío Gómez avisó, ya en 2024, de que contaba con una vivienda en el polémico residencial de La Condomina.

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