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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
Grasa y hojas caídas en la calle Músico Vicente Spiteri de Alicante
Un lector denuncia que las aceras y la carretera de esta vía están llenas de las hojas de los árboles desde finales de mayo.
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Vallas en Doctor Gadea, Alicante
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Contenedores "sellados" en la calle San Fernando de Alicante
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Estado de la calzada en el carrer La Marjal en la playa de San Juan de Alicante
La basura también se acumula en los contenedores de esta calle.
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Un colchón tirado en la calle General Espartero, en la Bola de Oro de Alicante
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Varios postes caídos alrededor de los ficus de la plaza Gabriel Miró de Alicante
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Bidones abandonados en el Barrio de Santa Cruz de Alicante desde Semana Santa
Un vecino explica lo siguiente: "Con motivo de la reparación de la acera en la calle Teniente Daoiz, se instalaron antes de Semana Santa estos bidones sobre cinco plazas de estacionamiento libre en superficie. Una vez finalizados los trabajos, las plazas seguían ocupadas por estos bidones entorpeciendo la circulación de peatones e impidiendo que los vecinos de Santa Cruz pudieran aparcar, a pesar de los problemas de estacionamiento que ya venimos sufriendo debido a la interpretación arbitraria que este Ayuntamiento realiza del decreto que regula el tráfico restringido. No sólo el estacionamiento en el Casco Antiguo está colapsado (a pesar de que el número de vecinos residentes no para de disminuir), sino que el propio ayuntamiento colabora a empeorar la situación con el único objetivo de recaudar. Se ha solicitado en numerosas ocasiones que se retiren los bidones a través del 110, la Sede Electrónica, llamando directamente a Ocupación de Vía Pública, a la Policía Local, y ahí siguen, desperdigados por la zona por las actitudes incívicas de algunos ciudadanos en las pasadas Hogueras"
En este sentido, el vecino añade que la semana pasada "dos coches fueron remolcados y multados por estacionar en la acera mientras las plazas de estacionamiento seguían "almacenando" estos bidones. Otros vecinos optaron por apartar los bidones y aparcar correctamente para evitar ser sancionados pero eso supuso entorpecer el paso a los viandantes que, a día de hoy, aún han de caminar por la carretera".
INFORMACIÓN
Estado de una farola en un parque de Mutxamel
Este vecino nos cuenta que en este parque juegan niños y forma parte del recorrido para ir al colegio.
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Columpio sin columpio en el parque de Doctor Gadea de Alicante
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Campo de fútbol abandonado en Alicante
Este campo de futbito está en la calle Las Virtudes esquina calle Los Lirios.
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