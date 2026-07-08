Gulf Air vuelve a aterrizar en Alicante con un vuelo chárter procedente de Baréin

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vuelve a recibir este miércoles un vuelo chárter de Gulf Air procedente de Baréin, dos años después de la primera visita de la aerolínea bahreiní a la terminal alicantina.

Según ha informado el propio aeropuerto a través de sus redes sociales, la llegada del vuelo está prevista a las 17.55 horas, mientras que la salida se estima para las 18.45 horas.

Una aerolínea poco habitual en Alicante

La presencia de Gulf Air en Alicante no es frecuente y vuelve a llamar la atención entre los aficionados a la aviación. La compañía, con base en Baréin, realizó su primera visita al aeropuerto alicantino el 9 de julio de 2024, cuando operó un vuelo con el código GFA7020.

Aquel aterrizaje fue considerado una visita histórica para el aeropuerto, al tratarse de la primera vez que un avión de la aerolínea del Golfo Pérsico llegaba a Alicante-Elche. El vuelo fue operado entonces por un Airbus A321neo con matrícula A9C-NE.

Regreso dos años después

El nuevo vuelo chárter confirma el regreso puntual de Gulf Air a la provincia, aunque por el momento no se ha detallado públicamente el motivo de la operación ni si habrá más movimientos similares durante el verano.

La llegada de este tipo de vuelos especiales suele despertar expectación en el entorno aeroportuario, tanto por la singularidad de la compañía como por la procedencia del trayecto. En este caso, el enlace conecta de nuevo Baréin con Alicante, una ruta no habitual dentro de la programación regular del aeropuerto.

Un movimiento singular en plena temporada alta

El aterrizaje se produce en plena campaña estival, un periodo de máxima actividad para el aeropuerto de Alicante-Elche, con una fuerte presencia de vuelos internacionales y operaciones vinculadas al turismo.

Aunque se trata de un vuelo chárter y no de una ruta regular, la visita de Gulf Air refuerza el interés que despierta Alicante como destino para operaciones especiales procedentes de mercados lejanos.