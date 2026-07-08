El Museo de Hogueras de Alicante reabre cuatro meses después con la sala central aún cerrada

Alicante recupera el Museo de Hogueras, aunque con la sala central cerrada. El Ayuntamiento ha reabierto la exposición esta semana, cuatro meses después del accidente que dañó algunos de los ninots más antiguos, mientras el Gremio de Artistas sigue esperando autorización para proceder a la restauración. El gobierno local, por su parte, afirma que aguarda la indemnización del seguro municipal para acometer la rehabilitación.

La exposición, situada en la Casa de la Festa, ha reabierto esta misma semana, según ha señalado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. La también portavoz del gobierno de Luis Barcala informó de que el museo permanecerá, por ahora, con la sala central clausurada, hasta que se reparen los daños ocasionados por el desprendimiento de una claraboya, el pasado mes de marzo.

A la espera del contrato

El Ayuntamiento de Alicante anunció el pasado mes de marzo que recurrirá a un contrato de urgencia para reparar los daños que la dana ocurrida entonces causó en la Casa de la Festa, y que afectaron a varios 'ninots indultats' de la exposición municipal. Según confirmó la concejala del área, Cristina Cutanda, la rotura de un toldo y de la claraboya que cubría la sala afectó a media decena de figuras.

"Los servicios de Bomberos y Policía Local detectaron que se había desprendido un toldaje de la parte superior del edificio a causa de las rachas de viento y la acumulación de agua, lo que afectó a la claraboya y provocó la rotura. Esto lo que ha hecho ha sido humedecer los cinco ninots que estaban justo debajo, la mayoría obra de Pedro Soriano", avanzó Cutanda tras el accidente.

Las obras: de la sirena al caballo

Entre las figuras más afectadas, se encuentra una pieza elaborada por Pedro Soriano para la comisión de Santa Isabel en el año 1993. El ninot, que representaba a una sirena, contaba con el rostro de Olga Esplá, en aquel momento, belleza de la hoguera. "Era muy guapa y le puse al ninot su cara", ha comentado el artista.

Otra de las piezas afectadas ha sido el caballo, obra de Ramón Marco, que fue 'ninot indultat' en el año 1987, formando parte de la comisión de Ciudad de Asís. La pieza, un homenaje a la monarquía, portaba a lomos del corcel la figura del rey Felipe VI (entonces príncipe) y de su hermana la infanta Elena.

En cuanto al estado de los ninots, Soriano también ha manifestado su deseo de poder acceder a la sala lo antes posible para evitar daños mayores: "No puede ser que se tapen con plástico, eso causa más humedad. Hay que apartar las piezas para que se pueda trabajar en el museo pero tienen que secar al aire", ha defendido.