El museo de las Torres de la Huerta de Alicante abre sus puertas con seis meses de retraso

Alicante cuenta desde este miércoles con un museo sobre las Torres de la Huerta. El Centro de Interpretación de Torre Sarrió (que tendría que haber sido inaugurado a principios de 2026) ha abierto sus puertas por fin para ofrecer visitas guiadas con cita previa, proyecciones de contenido histórico y un mapa interactivo. El espacio, junto a la avenida de Miriam Blasco, ha sido restaurado para que sirva como punto de información sobre la importancia patrimonial del conjunto y recordar el pasado agrícola de la ciudad.

El espacio recién inaugurado se encuentra estructurado en tres grandes bloques temáticos: uno sobre el territorio y origen de la huerta alicantina; otro relativo a las torres como refugio de los ataques corsarios; y un tercero que hace referencia a la construcción de las casas anejas, que se produjo gracias a la riqueza y el desarrollo económico que proporcionó la zona agrícola y que permitió el despegue del puerto y la ciudad en la Edad Moderna. El centro también cuenta con esculturas a tamaño real de Barbarroja, el ingeniero Vespasiano Gonzaga y una huertana que protege a su hija de un ataque. Además, los visitantes pueden ver un vídeo de ocho minutos que explica de manera gráfica y amena la historia de las torres en otra de las salas.

El Centro de Interpretación, cuyo inmueble original data del siglo XVI ha sido inaugurado este miércoles por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado de la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, miembros de la Corporación Municipal y técnicos que han explicado el funcionamiento del museo y la información que ofrece. Allí, el jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, ha explicado que "el conjunto de las Torres de la Huerta, repartidas por Alicante, Sant Joan y Mutxamel, es clave para entender la historia de cómo la riqueza del entorno tuvo como contrapartida las incursiones de corsarios norteafricanos de las que los huertanos y la población necesitaban protegerse", lo que configuró esta red de edificios defensivos, única en España.

La rehabilitación se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, a través del MARQ, mediante fondos europeos Next Generation y del Plan de Sostenibilidad Turística. El contrato, adjudicado en julio de 2025, contaba con un presupuesto de 182.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, que fechaba su finalización en enero de 2026, aunque su puesta en marcha se ha retrasado finalmente cerca de medio año.

Propiedad privada y falta de mantenimiento

El acceso al Centro de Interpretación de las Torres de la Huerta se llevará a cabo mediante recorridos guiados con cita previa, a cargo de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad Valenciana, la misma entidad que se ocupa de las visitas a los Refugios Antiaéreos de la ciudad.

No obstante, los tours no saldrán de Torre Sarrió, ya que, por el momento, solo tres de estos baluartes serán visitables: Torre Placia (actualmente en fase de traslado hacia una nueva ubicación), Torre Ferrer, junto a la avenida del Historiador Vicente Ramos, y la propia Torre Sarrió, las únicas tres que son de titularidad municipal en Alicante. Un breve listado que, según se afirmó el pasado año desde el gobierno municipal, no está previsto ampliar en el corto plazo con la compra de ninguna otra torre.

El resto de edificios del conjunto, pese a ser Bienes de Interés Cultural, pertenecen a particulares, lo que ha dificultado varios intentos de adquisición por parte de la administración pública. Por el mismo motivo, buena parte de estas construcciones presenta numerosas deficiencias tanto estructurales como de mantenimiento, haciendo más que urgente su rehabilitación y cuidado.

Una falta de atención que el escritor e investigador histórico Gerardo Muñoz, autor de un detallado informe en 2018 para el Consell Valencià de Cultura sobre el estado de todas ellas, considera importante poner al día lo antes posible para evitar que pierdan valor. "El riesgo de la falta de mantenimiento es que las Torres de la Huerta desaparezcan más pronto que tarde. Que no reciban el cuidado adecuado le quita valor a unos lugares que ya están comenzando a perderlo", señaló Muñoz a este diario.