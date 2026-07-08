La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
Otras 23 localidades de la provincia también tienen activados los avisos naranjas
La ola de calor que comenzó este martes sigue activa en nuestro país y todavía se espera que dure hasta el jueves. Este miércoles, la alerta roja por temperaturas de hasta 44ºC sigue activa en Tarragona y el litoral sur de Valencia mientras que el aviso naranja sigue vigente en la mayor parte de nuestro país.
En la provincia de Alicante el aviso naranja estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas en el litoral con temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que en el interior se espera que los termómetros lleguen a 39ºC. Esta previsión es idéntica para el jueves.
Así, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles, la Conselleria de Sanidad ha activado la alerta roja en estos municipios de la provincia de Alicante:
Vega Baja
- ALBATERA,
- ALGORFA,
- ALMORADÍ,
- BENEJÚZAR,
- BENFERRI,
- BENIJÓFAR,
- BIGASTRO,
- CALLOSA DE SEGURA,
- CATRAL,
- COX,
- DAYA NUEVA,
- DAYA VIEJA,
- DOLORES,
- FORMENTERA DEL SEGURA,
- GRANJA DE ROCAMORA,
- GUARDAMAR DEL SEGURA,
- JACARILLA,
- MONTESINOS (LOS),
- ORIHUELA,
- PILAR DE LA HORADADA,
- RAFAL,
- REDOVÁN,
- ROJALES,
- SAN FULGENCIO,
- SAN ISIDRO,
- SAN MIGUEL DE SALINAS,
- TORREVIEJA
Baix Vinalopó
- CREVILLENT,
- ELX/ELCHE,
- SANTA POLA
El Comtat
- AGRES,
- ALCOLEJA,
- ALCOSSER,
- ALFAFARA,
- ALMUDAINA,
- ALQUERIA D'ASNAR (L'),
- BALONES,
- BENASAU,
- BENIARRÉS,
- BENILLOBA,
- BENILLUP,
- BENIMARFULL,
- BENIMASSOT,
- COCENTAINA,
- FAGECA,
- FAMORCA,
- GAIANES,
- GORGA,
- MILLENA,
- MURO DE ALCOY,
- ORXA (L')/LORCHA,
- PLANES,
- QUATRETONDETA,
- TOLLOS
Vinalopó Mitjà
- ASPE,
- FONDÓ DE LES NEUS (EL)/HONDÓN DE LAS NIEVES,
- HONDÓN DE LOS FRAILES,
- MONFORTE DEL CID,
- NOVELDA
Marina Alta
- ALCALALÍ,
- ATZÚBIA (L'),
- BENIARBEIG,
- BENIDOLEIG,
- BENIGEMBLA,
- BENIMELI,
- BENISSA,
- CALP,
- CASTELL DE CASTELLS,
- DÉNIA,
- GATA DE GORGOS,
- LLÍBER,
- MURLA,
- ONDARA,
- ORBA,
- PARCENT,
- PEDREGUER,
- PEGO,
- POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) /BENITACHELL,
- POBLETS (ELS),
- RÀFOL D'ALMÚNIA (EL),
- SAGRA,
- SANET Y NEGRALS,
- SENIJA,
- TEULADA,
- TORMOS,
- VALL D'ALCALÀ (LA),
- VALL D'EBO (LA),
- VALL DE GALLINERA (LA),
- VALL DE LAGUAR (LA),
- VERGER (EL),
- XALÓ,
- XÀBIA/JÁVEA
Marina Baixa
- ALFÀS DEL PI (L'),
- ALTEA,
- BENIARDÀ,
- BENIDORM,
- BENIFATO,
- BENIMANTELL,
- BOLULLA,
- CALLOSA D'EN SARRIÀ,
- CASTELL DE GUADALEST (EL),
- CONFRIDES,
- FINESTRAT,
- NUCIA (LA),
- ORXETA,
- POLOP,
- RELLEU,
- SELLA,
- TÀRBENA,
- VILA JOIOSA (LA)/VILLAJOYOSA
L'Alacantí
- AGOST,
- AIGÜES,
- ALACANT/ALICANTE,
- BUSOT,
- CAMPELLO (EL),
- MUTXAMEL,
- SANT JOAN D'ALACANT,
- SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VICENTE DEL RASPEIG
Riesgo naranja
Igualmente, la conselleria también ha decretado el aviso naranja para estos municipios:
El Vinalopó Mitjà
- ALGUEÑA,
- ELDA,
- MONÒVER/MONÓVAR,
- PETRER,
- PINÓS (EL)/PINOSO,
- ROMANA (LA)
L'Alacantí
- TORRE DE LES MAÇANES (LA)/TORREMANZANAS,
- XIXONA/JIJONA
L'Alcoià
- ALCOI/ALCOY,
- BANYERES DE MARIOLA,
- BENIFALLIM,
- CASTALLA,
- IBI,
- ONIL,
- PENÀGUILA,
- TIBI
L'Alt Vinalopó
- BENEIXAMA,
- BIAR,
- CAMP DE MIRRA (EL)/CAMPO DE MIRRA,
- CAÑADA,
- SALINAS,
- SAX,
- VILLENA
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