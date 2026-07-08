Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate niño piscina AlcoySilencio Les NausOla calor extremaRebaja IBI AlicantePP Orgullo OrihuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios

Otras 23 localidades de la provincia también tienen activados los avisos naranjas

La ola de calor extremo se recrudece en Alicante: el termómetro rompe la barrera de los 42°C este miércoles

La ola de calor extremo se recrudece en Alicante: el termómetro rompe la barrera de los 42°C este miércoles

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

La ola de calor que comenzó este martes sigue activa en nuestro país y todavía se espera que dure hasta el jueves. Este miércoles, la alerta roja por temperaturas de hasta 44ºC sigue activa en Tarragona y el litoral sur de Valencia mientras que el aviso naranja sigue vigente en la mayor parte de nuestro país.

En la provincia de Alicante el aviso naranja estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas en el litoral con temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que en el interior se espera que los termómetros lleguen a 39ºC. Esta previsión es idéntica para el jueves.

Así, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles, la Conselleria de Sanidad ha activado la alerta roja en estos municipios de la provincia de Alicante:

Vega Baja

  • ALBATERA, 
  • ALGORFA, 
  • ALMORADÍ, 
  • BENEJÚZAR, 
  • BENFERRI, 
  • BENIJÓFAR, 
  • BIGASTRO, 
  • CALLOSA DE SEGURA, 
  • CATRAL, 
  • COX, 
  • DAYA NUEVA, 
  • DAYA VIEJA, 
  • DOLORES, 
  • FORMENTERA DEL SEGURA, 
  • GRANJA DE ROCAMORA, 
  • GUARDAMAR DEL SEGURA, 
  • JACARILLA, 
  • MONTESINOS (LOS), 
  • ORIHUELA, 
  • PILAR DE LA HORADADA, 
  • RAFAL, 
  • REDOVÁN, 
  • ROJALES, 
  • SAN FULGENCIO, 
  • SAN ISIDRO, 
  • SAN MIGUEL DE SALINAS, 
  • TORREVIEJA

Baix Vinalopó 

  • CREVILLENT,
  • ELX/ELCHE, 
  • SANTA POLA

El Comtat

  • AGRES, 
  • ALCOLEJA, 
  • ALCOSSER, 
  • ALFAFARA, 
  • ALMUDAINA, 
  • ALQUERIA D'ASNAR (L'), 
  • BALONES, 
  • BENASAU, 
  • BENIARRÉS, 
  • BENILLOBA, 
  • BENILLUP, 
  • BENIMARFULL, 
  • BENIMASSOT, 
  • COCENTAINA, 
  • FAGECA, 
  • FAMORCA, 
  • GAIANES, 
  • GORGA, 
  • MILLENA, 
  • MURO DE ALCOY, 
  • ORXA (L')/LORCHA, 
  • PLANES, 
  • QUATRETONDETA, 
  • TOLLOS

Vinalopó Mitjà

  • ASPE, 
  • FONDÓ DE LES NEUS (EL)/HONDÓN DE LAS NIEVES, 
  • HONDÓN DE LOS FRAILES, 
  • MONFORTE DEL CID, 
  • NOVELDA

Marina Alta

  • ALCALALÍ, 
  • ATZÚBIA (L'), 
  • BENIARBEIG, 
  • BENIDOLEIG, 
  • BENIGEMBLA, 
  • BENIMELI, 
  • BENISSA, 
  • CALP, 
  • CASTELL DE CASTELLS, 
  • DÉNIA, 
  • GATA DE GORGOS, 
  • LLÍBER, 
  • MURLA, 
  • ONDARA, 
  • ORBA, 
  • PARCENT, 
  • PEDREGUER, 
  • PEGO, 
  • POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) /BENITACHELL, 
  • POBLETS (ELS), 
  • RÀFOL D'ALMÚNIA (EL), 
  • SAGRA, 
  • SANET Y NEGRALS, 
  • SENIJA, 
  • TEULADA, 
  • TORMOS, 
  • VALL D'ALCALÀ (LA), 
  • VALL D'EBO (LA), 
  • VALL DE GALLINERA (LA), 
  • VALL DE LAGUAR (LA), 
  • VERGER (EL), 
  • XALÓ, 
  • XÀBIA/JÁVEA

Marina Baixa 

  • ALFÀS DEL PI (L'), 
  • ALTEA, 
  • BENIARDÀ, 
  • BENIDORM, 
  • BENIFATO, 
  • BENIMANTELL, 
  • BOLULLA, 
  • CALLOSA D'EN SARRIÀ, 
  • CASTELL DE GUADALEST (EL), 
  • CONFRIDES, 
  • FINESTRAT, 
  • NUCIA (LA), 
  • ORXETA, 
  • POLOP, 
  • RELLEU, 
  • SELLA, 
  • TÀRBENA, 
  • VILA JOIOSA (LA)/VILLAJOYOSA

L'Alacantí 

  • AGOST, 
  • AIGÜES, 
  • ALACANT/ALICANTE, 
  • BUSOT, 
  • CAMPELLO (EL), 
  • MUTXAMEL, 
  • SANT JOAN D'ALACANT, 
  • SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VICENTE DEL RASPEIG

Riesgo naranja

Igualmente, la conselleria también ha decretado el aviso naranja para estos municipios:

El Vinalopó Mitjà 

  • ALGUEÑA, 
  • ELDA, 
  • MONÒVER/MONÓVAR, 
  • PETRER, 
  • PINÓS (EL)/PINOSO, 
  • ROMANA (LA)

L'Alacantí

  • TORRE DE LES MAÇANES (LA)/TORREMANZANAS, 
  • XIXONA/JIJONA

L'Alcoià  

  • ALCOI/ALCOY, 
  • BANYERES DE MARIOLA, 
  • BENIFALLIM, 
  • CASTALLA, 
  • IBI, 
  • ONIL, 
  • PENÀGUILA, 
  • TIBI

L'Alt Vinalopó

Noticias relacionadas y más

  • BENEIXAMA, 
  • BIAR, 
  • CAMP DE MIRRA (EL)/CAMPO DE MIRRA, 
  • CAÑADA, 
  • SALINAS, 
  • SAX, 
  • VILLENA

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico
  2. «Mi padre luchó hasta el final, sabía que lo estaban buscando»
  3. Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
  4. La concejala de Patrimonio, el vicealcalde y otros dos ediles del PP plantan a la comisión de Les Naus en Alicante
  5. La leyenda de la calavera de la Serra Grossa: ¿quién la pintó por primera vez?
  6. Aemet lo confirma: Alicante vivirá una nueva ola de calor la próxima semana
  7. Ola de calor en Alicante: la provincia rozará los 40ºC y la Aemet decreta la alerta naranja para este martes
  8. Ola de calor en Alicante: Aemet eleva a naranja la alerta para mañana por temperaturas de hasta 40 grados

La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios

La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios

La comisión de Les Naus en las Cortes, en directo | Arranca la segunda sesión

La comisión de Les Naus en las Cortes, en directo | Arranca la segunda sesión

ACTIVA impulsa una nueva forma de entender la fisioterapia avanzada desde Alicante

ACTIVA impulsa una nueva forma de entender la fisioterapia avanzada desde Alicante

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Ola de calor en Alicante: la Aemet mantiene la alerta naranja por temperaturas de hasta 42°C en la provincia

Ola de calor en Alicante: la Aemet mantiene la alerta naranja por temperaturas de hasta 42°C en la provincia

La doble vía de Facpyme: silencio ante las elecciones y ensayo en transparencia

La doble vía de Facpyme: silencio ante las elecciones y ensayo en transparencia

Novedades en las Hogueras de Alicante en 2027: una categoría menos y más dinero para poder plantar los monumentos

Novedades en las Hogueras de Alicante en 2027: una categoría menos y más dinero para poder plantar los monumentos

La Federació intermedia para ayudar a la hoguera Nou Alacant a sobrevivir un año más

La Federació intermedia para ayudar a la hoguera Nou Alacant a sobrevivir un año más
Tracking Pixel Contents