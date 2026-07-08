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Calor

"Intento salir de casa temprano, porque después de las 13:00 horas es imposible trabajar"

Trabajadores y vecinos relatan cómo sobrellevan la ola de calor que sofoca la provincia de Alicante con temperaturas superiores a 40 grados

Temperaturas extremas y jornadas laborales: el reto de trabajar en Alicante

Temperaturas extremas y jornadas laborales: el reto de trabajar en Alicante

Alex Domínguez

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

Los termómetros de la ciudad de Alicante marcaban 37,4 grados centígrados a las 12.00 horas de este miércoles. El repartidor Álvaro Gil, de 21 años, atraviesa la atmósfera húmeda y sofocante mientras empuja el carro de reparto que va hasta arriba de cajas. "Es jodido", sentencia. "Las horas clave de los repartidores son a partir de las 12:00 horas", explica el repartidor. "Porque son las horas de entrar en los restaurantes", señala desde una de las zonas con más hostelería de la ciudad. Poco después, a las 13:00, los termómetros marcaban 37,8 grados, la máxima de este miércoles en el municipio.

Protección Civil y Emergències 112 de la Comunidad Valenciana mantienen en alerta naranja —la penúltima en nivel de riesgo— a la ciudad de Alicante y a los municipios de la costa en la provincia por la ola de calor que sufre la mayor parte del territorio de España y que comenzó el pasado domingo. El interior de la provincia continúa en alerta amarilla.

Álvaro Gil empuja el carro de reparto en una céntrica calle de Alicante, este miércoles.

Álvaro Gil empuja el carro de reparto en una céntrica calle de Alicante, este miércoles. / Alex Domínguez

Horas más calurosas

Cristian Hurtado, de 29 años, limpia casi a mediodía los cristales de un negocio. "Intento salir de casa temprano, porque después de las 13:00 horas es imposible trabajar", señala. Kevin Limiñana, de 23 años, fuma un cigarro en la calle durante un descanso mientras charla con una compañera. "No salgo de mi casa hasta las 20:00 horas de la tarde" porque "es imposible", explica el oficinista. "La vuelta a casa a las 15:00 horas es cuando más complicado se hace llegar", añade su compañera Nuria González, de 24 años.

Dos operarios contratados por el Ayuntamiento reparan una acera a mediodía sobre las baldosas de hormigón. El sol cae a pelo sobre los dos. Ni un toldo ni un árbol. Antonio, de 57 años, que prefiere no decir su apellido, explica que su jornada es de 7:00 horas a 14:00. Dice que el calor lo llevan "bien"."Tenemos un edicto de prevención para el calor y unas pulseras para protegernos si salta una alerta por el calor", señala. "Cada 20 minutos expuestos al sol, nos ponemos unos minutos a la sombra" y explica que tiene siempre "al lado la botella de agua".

Este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido para este jueves entre las 12:00 y las 20:00 horas el aviso nivel naranja (peligro importante) en el litoral de Alicante por temperaturas máximas que podrían llegar a 41 grados. Mientras que la alerta de Emergencias coordina la respuesta a la ola de calor, el aviso de la AEMET es únicamente informativo. Esta entidad ha emitido un aviso amarillo para este jueves en el interior de la provincia por temperaturas que pueden llegar a 39 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas. Emergències 112 ha decretado el riesgo extremo de incendios en toda la provincia para este miércoles 8 de julio.

Noticias relacionadas y más

La temperatura más alta de este martes se alcanzó en Pego con 42,6 grados; seguida de l'Atzúbia con 42,4, l'Orxa con 41,3, Gaianes con 40,9, La Vall de la Gallinera con 40,5, Muro y El Ràfol d'Almúnia con 40,3, Orihuela con 40,1, El Verger con 39,8 y La Vall d'Ebo con 39,7, según Avamet.

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