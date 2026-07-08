San Blas se sumerge en sus días grandes: Así se viven sus Moros y Cristianos 2026

San Blas respira pólvora, música y tradición con la celebración de los días grandes de sus Fiestas de Moros y Cristianos, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de Alicante y una celebración que mantiene vivo el pulso de sus calles. Hasta el lunes, 13 de julio, festeros, músicos, vecinos y visitantes llenan el barrio en una programación marcada por los desfiles, las embajadas, los actos de recuerdo, la vida en los cuarteles y la convivencia.

Reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, las celebraciones de Moros y Cristianos de San Blas cuentan con más de ocho décadas de historia desde aquella primera manifestación festera de 1943. La fiesta reivindica una tradición nacida del barrio y sostenida por generaciones de festeros, con una identidad propia dentro del calendario alicantino y una fuerte implicación vecinal.

Jornada del viernes

Tras el montaje de cuarteles, la clausura de la XV Ruta de la Tapa Festera y la Retreta de este jueves 9 de julio, San Blas abrirá el viernes 10 una de las jornadas que preceden a los grandes desfiles. La música será la protagonista con el XII Certamen Entrada de Bandas «Antonio Carrillos», previsto a las 19:00 horas desde el final de la calle Pintor Gisbert hasta el Castillo.

A las 20:45 horas llegará uno de los actos más emotivos de la programación: el homenaje al festero fallecido. Los cargos 2026 depositarán una corona de laurel a San Blas en recuerdo de los festeros ausentes y, a continuación, se interpretará el Himno de San Blas desde el Castillo dirigido por Juan Miguel Muñoz Cabrera.

Fiesta, pólvora y tradición llenan el barrio de San Blas en estos días. / HECTOR FUENTES

La noche continuará con la cena festera en los distintos cuarteles y, a las 23:30 horas, con la Nit de L’Olla, que recorrerá Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert desde el Castillo. Este año el desfile arrancará con el bando cristiano y volverá a ejercer de antesala de las grandes entradas del fin de semana.

Cristianos y Moros toman las calles

El sábado, 11 de julio, será el turno del bando cristiano. La jornada comenzará a las 08:00 horas con la Diana cristiana desde el Castillo, seguida de los almuerzos festeros, los pasacalles y las visitas a los cargos. A las 13:00 horas se celebrarán los bautizos festeros del bando moro y, tras las comidas en los cuarteles, llegará uno de los momentos más esperados: la Gran Entrada del bando cristiano, prevista a las 20:00 horas.

El desfile estará encabezado por Baltasar Carrasco, Poeta Garcilaso, Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert. Abrirá la Filà Almogávares, Capitanía Cristiana 2026, seguida por Caballeros de Montesa, Cides, Caballeros Hospitalarios, Lucentinos, Aragoneses, Cruzados, Navarros, Cántabros y Leoneses. Cerrará la Filà Templarios, Alferecía Cristiana 2026.

El domingo, 12 de julio, la media luna tomará el relevo. La Diana del bando moro abrirá la jornada a las 08:00 horas y dará paso a los almuerzos, los pasacalles, las visitas a los cargos y los bautizos festeros del bando cristiano. A las 19:30 horas se celebrará la Gran Entrada mora, con el mismo itinerario por Baltasar Carrasco, Poeta Garcilaso, Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert.

El desfile estará encabezado por la Filà Marrakets, Capitanía Mora 2026, seguida por Beduinos, Negros Senegaleses, Abbasíes, Nómadas, Abencerrajes, Magenta, Negros Kabileños y Alfaquíes. La Filà Abbasidas cerrará como Alferecía Mora 2026.

Los Moros y Cristianos de San Blas son una fiesta con más de ocho décadas de historia. / INFORMACIÓN

Embajadas, batalla y fin de fiesta

El lunes, 13 de julio, la pólvora y la palabra pondrán el cierre a las fiestas. Tras los almuerzos festeros, a las 10:00 horas tendrá lugar la Embajada mora con batalla y capitulación cristiana. Por la tarde, después de las comidas en los distintos cuarteles, se celebrará a las 20:00 horas la Embajada cristiana con batalla y capitulación mora.

El castillo de fuegos artificiales, previsto a las 22:00 horas, pondrá el broche final a unas fiestas que harán de San Blas un punto de encuentro para Alicante. Quince minutos después llegará el fin de fiesta, con el barrio lleno de música, emoción y orgullo festero.

San Blas vibra al ritmo de la música festera / INFORMACIÓN

«Nuestro sonido nos define como la Catedral de la Música Festera». María Del Mar Marín, Presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de San Blas

San Blas celebra unos Moros y Cristianos con más de ocho décadas de historia y declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico. ¿Qué hace especial a esta celebración dentro del calendario festero de Alicante?

Sin duda alguna, la música. Ella es la que nos define y nos consagra como la Catedral de la Música Festera. Desde el primer instante que comienza nuestra trilogía, los pasodobles, las marchas cristianas y las marchas moras se convierten en el hilo conductor de cada uno de nuestros actos. La música inunda cada rincón de San Blas, llenando las calles de vida y haciendo vibrar a festeros y visitantes con una pasión inigualable.

La programación reúne actos muy esperados como las Grandes Entradas y las embajadas. ¿Con qué espíritu afronta la Federación esta edición y qué momento destacaría especialmente?

La Federación afronta esta nueva edición desde la responsabilidad, el respeto a nuestras raíces y una entrega incansable. Nuestro día a día se vuelca en proteger, difundir y dar la visibilidad que merece a una celebración que ya es un referente indiscutible dentro y fuera de la provincia. Todo nuestro esfuerzo tiene un único norte: trabajar por y para la fiesta. En cuanto a los momentos clave, el calendario está lleno de citas memorables. Aunque las Grandes Entradas y las Embajadas constituyen el reflejo más espectacular, majestuoso y brillante de nuestra trilogía, en el plano más humano me quedo con el valor de las visitas a los Cargos Festeros. En esos instantes es donde reside el alma de San Blas: un espacio de convivencia pura donde la hermandad se convierte en nuestro lazo más fuerte.

Durante estos días, las filaes, los músicos, los cargos, los cuarteles y los vecinos convierten el barrio en un gran punto de encuentro. ¿Qué papel tiene esa implicación colectiva en el éxito de la fiesta?

Lo es todo. El éxito de San Blas radica en que la fiesta se vive desde dentro. No es un espectáculo que se contempla, es una vivencia en la que todo el barrio participa. Desde el músico que da el primer compás hasta el vecino que baja a la calle a disfrutar, pasando por el esfuerzo enorme de las filaes y sus Cargos. Esa unión inquebrantable, ese trabajo en equipo y esa generosidad colectiva son el verdadero secreto que nos hace grandes y nos empuja a superarnos cada año. Este esfuerzo compartido no solo garantiza la continuidad de nuestras tradiciones, sino que define nuestra identidad: un barrio unido, hospitalario y orgulloso de sus raíces que abre las puertas a todo Alicante.

La fiesta mantiene una fuerte identidad de barrio, pero también mira al futuro y al relevo generacional. ¿Qué retos tiene la Federación para conservar la tradición y seguir haciéndola crecer?

Nuestro gran reto es evolucionar sin perder la esencia. Conservar la tradición implica proteger con orgullo lo que nos hace únicos, nuestro rigor histórico, nuestra música y nuestra identidad de barrio, pero hacerla crecer exige abrir los brazos al futuro. Eso se logra cuidando el relevo generacional, motivando a los más jóvenes, haciéndoles partícipes en Juntas Directivas donde puedan aprender para, en un futuro, poder coger las riendas de la Fiesta. El desafío es que San Blas siga siendo una fiestaS grande, moderna y atractiva, pero con el corazón y los valores de siempre.

Las embajadas, las batallas y el castillo de fuegos artificiales pondrán el cierre a unos días intensos de música, pólvora y convivencia. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a festeros, vecinos y visitantes antes del fin de fiesta?

Mi mensaje es muy claro: que aprovechen y expriman cada segundo que esta fiesta nos regala. Detrás de estos días tan intensos hay un año entero de trabajo, dedicación y esmero, y ahora es el momento de recoger los frutos y, sencillamente, ser felices. A los festeros, mi reconocimiento por hacer grande a nuestro barrio. A los vecinos, la invitación más sincera a sumarse y participar activamente en esta fiesta tan nuestra, admirada y querida por todos. Y a quienes nos eligen como visitantes, os aseguro que San Blas os recibe con los brazos abiertos.