Transparencia obliga a Barcala a entregar la documentación sobre Les Naus que negó al PSOE de Alicante

El Consell Valencià de Transparència reclama al gobierno municipal de Luis Barcala que entregue al PSOE dos expedientes relacionados con el escándalo de Les Naus, que fueron solicitados por los socialistas. El órgano autonómico destaca que el ejecutivo popular solo ha hecho entrega de parte de la documentación requerida por la oposición y apunta además que, aunque concedió audiencia al Consistorio el pasado mes de marzo, el PP ha rechazado dar explicaciones al respecto.

Pese a que el ejecutivo que dirige Luis Barcala insiste habitualmente en que "se ha entregado toda la documentación solicitada" sobre el escándalo de Les Naus, el Consell Valencià de Transparència difiere y emplaza a los populares a entregar más documentos al PSOE municipal. La concejala socialista Trini Amorós reclamó el pasado 9 de febrero copia íntegra de cuatro expedientes urbanísticos vinculados a la polémica promoción de vivienda protegida. Ante la negativa del Ayuntamiento a entregar dichos archivos, la edil progresista acudió a pedir amparo al órgano autonómico.

Desde el Consell Valencià de Transparència, tal y como se recoge en la resolución, se incide en que fue concedida audiencia al Ayuntamiento, el 14 de abril, para que formulara las alegaciones que estimara oportunas o aportara cualquier información sobre el requerimiento. Sin embargo, el propio órgano deja constancia de que "hasta la fecha no se ha recibido escrito alguno al respecto". Finalmente, el consejo valenciano ha estimado íntegramente la reclamación del PSOE, instando al Consistorio a facilitar la información reclamada por los socialistas y a comunicar las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución.

"Su estrategia es esconder información"

Al respecto, Amorós ha asegurado que esta resolución "vuelve a demostrar que Barcala ha hecho de la opacidad una forma de gobernar y que su única estrategia frente al escándalo de Les Naus ha sido esconder información y evitar dar explicaciones". La edil socialista ha recordado que el PP "ocultó los expedientes a la oposición" y, posteriormente, "cuatro concejales populares se negaron a comparecer en la comisión municipal". Ahora, añade la concejala progresista, "se conoce que ni siquiera se respondió al Consell Valencià de Transparència cuando pidió explicaciones".

Por ello, la concejala ha exigido al alcalde "que cumpla de inmediato la resolución del Consell Valencià de Transparència y entregue toda la documentación solicitada". En la misma línea, ha reclamado que comparezca el próximo 24 de julio en la comisión municipal de investigación "para aclarar desde cuándo conocía que responsables políticos y familiares del entorno del Partido Popular habían resultado adjudicatarios de viviendas protegidas" en el polémico residencial de La Condomina.

Para la concejala del PSOE, "Barcala ha impuesto una auténtica ley del silencio alrededor de Les Naus porque cada documento que sale a la luz desmonta su relato". Además, Amorós cuestiona la actitud del alcalde: "Si Barcala estuviera convencido de que todo se hizo correctamente, habría entregado la documentación desde el primer día y habría ordenado a sus concejales comparecer, pero ha hecho exactamente lo contrario". Por tanto, la edil socialista concluye que "Cada silencio, cada expediente ocultado y cada negativa a responder refuerzan la necesidad de seguir investigando hasta conocer toda la verdad sobre cómo unas viviendas públicas acabaron adjudicadas a cargos del Partido Popular y a sus familiares".