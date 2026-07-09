Aemet confirma los pronósticos para hoy en Alicante: sigue la ola de calor y la alerta naranja por temperaturas de 40ºC

La alerta naranja sigue este jueves activa en el litoral de la provincia de Alicante. La ola de calor dejará temperaturas que pueden llegar a los 40ºC tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología, entre las 12.00 y las 20.00 horas. En el interior de Alicante el aviso será amarillo aunque los valores de los termómetros también serán muy elevados. Por tanto, se hace especialmente importante cuidar la salud de personas vulnerables y mantener una hidratación adecuada, así como no practicar actividades al aire libre o mantenerse al sol durante las horas centrales del día. En Valencia, este jueves persiste la alerta naranja por altas temperaturas en la zona sur y en el norte de la provincia.

Alerta roja por incendios

Emergències 112 de la Comunitat Valenciana ha decretado el riesgo extremo de incendios para este jueves en todo el territorio autonómico, que se mantendrá en alerta roja por riesgo de tormentas secas, en especial a lo largo del interior de Castellón y Valencia. Desde Emergencias recuerdan llamar al 112 en caso de observar humo o fuego.

Alicante

Alicante vivirá un jueves de calor intenso, con cielo despejado durante casi todo el día y sin lluvia prevista. Las temperaturas irán de 29 a 35 grados, aunque la sensación podrá alcanzar valores aún más altos por la tarde y al final del día de hasta 38ºC.

Elche

Elche afronta también otra una jornada de calor extremo, con sol desde primera hora y ausencia total de precipitaciones. El termómetro subirá desde los 30 grados que habrá a las 09.00 horas hasta los 38 grados de máxima que habrá en las horas centrales.

Benidorm

En Benidorm el mar suavizará solo en parte una jornada de calor acusado, con cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 29 y 31 grados, aunque la sensación podrá acercarse a los 35ºC a primera hora de la tarde.

Elda

El interior vivirá un jueves de calor con cielo despejado, ambiente muy seco y sin lluvia. Elda alcanzará una máxima de 38 grados con las horas centrales como el tramo más exigente del día.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente plenamente veraniego, con estabilidad, cielo despejado y sin precipitaciones. Las temperaturas máximas serán de 32ºC, pero la humedad y la sensación térmica harán que el calor se perciba con más intensidad.

Orihuela

Orihuela será el punto más extremo de la jornada, con calor muy intenso, cielo despejado y ausencia de lluvia. La máxima alcanzará los 41 grados, con ambiente muy seco a mediodía y una tarde todavía sofocante, aunque con valores por debajo de los del miércoles.

Alcoy

En Alcoy dominará el tiempo estable, con sol durante todo el día y algunas nubes sin importancia al final. Las temperaturas subirán hasta los 38 grados, con ambiente seco y calor extremo en las horas centrales.

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Dénia

Dénia tendrá un jueves de sol, calor marcado y sin lluvia, dentro de un episodio claramente adverso por temperaturas. El termómetro llegará a los 36ºC grados por la tarde.