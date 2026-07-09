Alicante anuncia avances en el plan para el entorno de las harineras tras la okupación de las antiguas fábricas

El Ayuntamiento de Alicante busca reactivar la transformación de las harineras de Benalúa Sur, tras las denuncias vecinales por la okupación de los históricos edificios. Después de que el alcalde, Luis Barcala, se comprometiera en la campaña de 2023 a dar un uso cultural a las antiguas fábricas, el gobierno municipal anuncia ahora un plan para transformar el entorno, incluyendo zonas verdes y una torre "emblemática".

Según ha avanzado el Consistorio en un comunicado, el ejecutivo municipal tiene previsto aprobar la próxima semana en Junta de Gobierno la versión preliminar del plan para urbanizar el sector de las harineras, en Benalúa Sur. El cambio urbanístico, que desbloquearía una tramitación de más de 20 años sin avances significativos en este mandato, modifica el original de 2003 para preservar y proteger los edificios industriales con valor patrimonial y generar una nueva centralidad urbana en torno a ellos.

El futuro desarrollo incluirá una gran plaza con zonas verdes y aparcamiento subterráneo, una torre "icónica" y una combinación de usos residenciales y terciarios de alto valor. Se trata, en concreto, de la aprobación y sometimiento a información pública de la versión preliminar de la Modificación Puntual nº1 del plan parcial del sector PP ½ Benalúa Sur. "

El plan del Ayuntamiento de Alicante para las harineras de Benalúa / INFORMACIÓN

En cuanto a la edificabilidad residencial y terciaria, parte de esta actividad se concentrará en "la torre", un edificio singular que crea "un nuevo skyline en armonía con las edificaciones del entorno y que evita el efecto pantalla", según el Consistorio. Ya en 2023, con Adrián Santos Pérez (concejal de Ciudadanos que asumió la conservación de las harineras como una batalla personal) al frente de Urbanismo, el Ayuntamiento avanzó la construcción de una torre que no superaría las 19 plantas, frente a las 26 alturas que se llegaron a plantear en la propuesta más arriesgada para el entorno de las harinas de Benalúa Sur.

Esa construcción, de acuerdo con lo expuesto a finales del pasado mandato, se ubicaría en una de las esquinas de la parcela, para "minimizar la barrera visual con las edificaciones traseras y compensar la volumetría del conjunto". También se planteaba un segundo bloque, en la misma zona, de seis alturas, que se complementaría con otros dos bloques, al otro lado del barrio, en la zona más próxima a Gran Vía Sur, donde el Ayuntamiento dispondría del aprovechamiento urbanístico, con una edificación de seis alturas y una segunda de entre cuatro y nueve plantas, donde habría vivienda libre y también pública.

Por ahora, la "nueva" propuesta del ejecutivo de Barcala no detalla la altura máxima de las edificaciones a construir. Sí se ha avanzado que con la modificación se mantiene la edificabilidad lucrativa inicial de 14.117,87 metros cuadrados, con parámetros flexibles que permitirán ajustar el porcentaje residencial y terciario más adelante. La edificabilidad pública municipal permitirá construir entre 80 y 90 viviendas.

Barcala: "Transforma para siempre el enclave"

En el comunicado, Barcala incide en que "el plan recoge los principales objetivos del Ayuntamiento y de los vecinos: la protección y la puesta en valor de los dos edificios industriales con un gran valor patrimonial, uno de los cuales acogerá una dotación municipal que consensuaremos con los alicantinos, y la habilitación de un gran espacio para la convivencia ciudadana en una zona privilegiada de la ciudad que por fin va a tener el tratamiento que merece".

Según el gobierno popular "se promoverá y se facilitará la implantación de usos terciarios y terciario-especiales vinculados a la centralidad urbana pretendida, tales como usos hoteleros, centros de convenciones, espacios para eventos, actividades culturales, administrativas, formativas, tecnológicas, de restauración, innovación, investigación, emprendimiento o espacios colaborativos".

"La aprobación inicial de este plan para urbanizar el sector de las harineras es un nuevo hito histórico que marca un antes y un después para Alicante y transforma para siempre un enclave de gran relevancia urbanística y patrimonial, generando un espacio icónico para la convivencia, donde confluyan iniciativas privadas de gran valor añadido, viviendas y nuevas dotaciones públicas para los alicantinos", ha resaltado este jueves el alcalde.

Tramitación

De acuerdo con los planes del Ayuntamiento, la Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial del Sector PP I/2 “Benalúa Sur” se someterá a información pública durante un periodo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante los correspondientes anuncios en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en la página web municipal, indicando la dirección electrónica en la que podrá consultarse toda la documentación integrante del plan.

Sin perjuicio de la información pública legalmente exigible, durante dicho trámite podrán desarrollarse actuaciones complementarias de difusión, consulta o participación ciudadana vinculadas a la Modificación Puntual y, en particular, al Estudio de Integración Paisajística, con la finalidad de facilitar el conocimiento de la propuesta, la formulación de alegaciones y la adecuada valoración de las aportaciones que puedan realizarse.

En la misma línea, el Consistorio destaca que la ordenación que se somete a información pública tiene carácter preliminar, por lo que no debe entenderse como una solución cerrada o inalterable. Dada la singularidad urbanística, patrimonial y funcional del ámbito vinculado a las antiguas harineras, la ordenación podrá ser objeto de ajustes o concreciones posteriores como consecuencia de las alegaciones que se presenten, los informes sectoriales que se emitan y la valoración técnica municipal que proceda.