Alicante renovará la normativa de Mercados con los puestos de hostelería en el centro del debate

El Ayuntamiento de Alicante ya avanzó hace un año su intención de "limitar" los puestos de hostelería dentro de los mercados municipales. Ahora, el gobierno municipal prepara una renovación de la normativa, que tiene previsto debatir en el Consejo de Comercio Local este mismo mes, para "adaptar la oferta comercial a las nuevas tendencias". Mientras, los placeros abogan por fijar un porcentaje máximo de negocios de restauración, que en el caso del Mercado Central ya se habría alcanzado.

La Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por la edil Lidia López, ha anunciado que elevará ante el consejo, el próximo 21 de julio, una propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal de Mercados. En este sentido, la concejala popular apunta que se trata de "una actualización que no altera lo sustancial de la ordenanza vigente", pero incorpora aportaciones realizadas por la Asociación de Comerciantes Concesionarios en mercados municipales.

Horarios más amplios

El nuevo documento, según informan desde el Ayuntamiento, pretende "organizar el ejercicio de las actividades de restauración y de degustación en los mercados municipales", como medida de ordenación funcional del espacio público interior y el uso de zonas comunes. Además, se procura "mejorar la sostenibilidad, el acondicionamiento de infraestructuras y promover una adecuada gestión de los residuos".

En la misma línea, se trata de "articular herramientas, en materia de horarios, permitiendo mayor flexibilidad de las unidades comerciales y de restauración, ajustadas al interés general del Mercado y de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación".

Por otra parte, López ha avanzado que la modificación incluye regulación expresa sobre el traspaso de puestos a personas relacionadas, personal o profesionalmente, con los actuales titulares. A su vez, se va a establecer un mínimo de tiempo de ejercicio profesional antes de solicitar la cesión definitiva de la concesión, "en aras de mantener y garantizar la profesionalidad en el ejercicio de la actividad y un adecuado nivel de servicio en el Mercado".

Sería conveniente fijar un porcentaje máximo de puestos de hostelería, hay que mantener la esencia tradicional del Mercado Aida Roque — Comerciantes del Mercado Central

Desde la asociación del Mercado Central, su presidenta, Aida Roque, ha señalado que "sería conveniente fijar un porcentaje máximo de puestos de hostelería" por dos motivos fundamentales: "Hay que mantener la esencia tradicional del Mercado, que es la envidia de muchas ciudades. Pero, además, hay que tener en cuenta la seguridad, porque en torno a estos negocios se forman aglomeraciones que afectan al resto de comercios".

En el caso del Mercado Central, la presidenta de los placeros señala que los puestos de restauración ya representan en torno a un 12 % del total y considera que este porcentaje ya resulta "adecuado" para "garantizar la convivencia", por lo que no ve conveniente que se vea incrementado.

Tramitación

La previsión municipal es que la nueva normativa pueda contar con aprobación plenaria en el mes de septiembre. Previamente, en el Consejo Local de Comercio se podrán realizar propuestas para incorporarlas al borrador realizado por la concejalía y, posteriormente, el documento se someterá a un periodo de alegaciones de seis días, tras su paso por la Junta de Gobierno Local.

Se busca modernizar, actualizar y mejorar la gestión de los mercados Lidia López — Concejala de Comercio

El comunicado enviado por el Ayuntamiento afirma que la propuesta de modificación de la Ordenanza municipal de Mercados vigente, que data del año 2014, ha sido "impulsada conjuntamente con el grupo municipal Vox" y responde a "la necesidad de adecuar esta normativa a los nuevos escenarios socioeconómicos para promover la competitividad, el emprendimiento, la sostenibilidad y la viabilidad de los Mercados municipales". Entre los objetivos también se encuentran los de "mejorar su gestión y conseguir dar respuesta a las nuevas demandas de consumo, reforzando así su función como espacios de actividad económica, convivencia y cohesión social".

Con dicha finalidad, avanza el Consistorio, la propuesta incorpora la posibilidad de completar la oferta tradicional de los Mercados Municipales con la implantación de nuevas modalidades de expedición de productos alimentarios, el desarrollo de actividades de restauración y degustación y la prestación de otros servicios complementarios, sin perder la esencia de la actividad tradicional de abastecimiento de la población de productos de alimentación de calidad, pero posibilitando ampliarla para adaptarla a las demandas actuales de los consumidores.

La edil Lidia López ha explicado que el proyecto de modificación pretende "modernizar, actualizar y mejorar la gestión de los mercados", y ha animado a "realizar aportaciones en el Consejo Local de Comercio que la enriquezcan para trabajar de forma conjunta y obtener así el máximo consenso con los grupos municipales".