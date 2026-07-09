Barcala evita presentar el resultado del presupuesto de 2025 en Alicante aunque lo conoce desde junio

El Ayuntamiento de Alicante conoce desde principios de junio el resultado de la ejecución presupuestaria del pasado ejercicio. Un expediente clave para el funcionamiento municipal, ya que incluye el análisis sobre el cumplimiento de la regla de gasto (que obligó a aplicar un plan de ajuste en 2025), así como el estado de "salud" financiera del Consistorio. Sin embargo, pese a que el Interventor municipal concluyó su labor de fiscalización hace un mes, el ejecutivo de Luis Barcala aún no ha presentado el resumen de las cuentas a la Corporación municipal.

Desde el PSOE han exigido explicaciones al alcalde, Luis Barcala, por "ocultar al Pleno el expediente completo de la liquidación del presupuesto de 2025", privando al resto de concejales del acceso "a uno de los documentos más importantes para conocer cómo se han ejecutado las cuentas municipales y evaluar la gestión económica del gobierno local". Los socialistas advierten de que los principales datos macroeconómicos de la liquidación ya figuran publicados en la base de datos del Ministerio de Hacienda, lo que acredita que el Ayuntamiento ha remitido oficialmente esta información al Estado.

"Barcala está noqueado"

Sin embargo, el PSOE apunta que el gobierno municipal sigue sin facilitar al Pleno el expediente íntegro con las cifras pormenorizadas, que permiten conocer con detalle el grado de ejecución del presupuesto, el destino de los recursos públicos y la situación económica real del Ayuntamiento. De esa forma, indican los socialistas, "se ha incumplido el plazo para dar cuenta a la Corporación", que entienden que la documentación debería haberse trasladado al pleno del pasado mes de junio y que el "retraso" obedece a una estrategia del ejecutivo municipal del PP.

"El alcalde está noqueado, Barcala es incapaz de gestionar las necesidades de nuestra ciudad. Lleva tres meses incumpliendo la ley por no presentar la liquidación y se está viendo tan acorralado por el escándalo de Les Naus que ha impuesto el silencio al equipo de gobierno y es incapaz de responder a lo que los alicantinos le están exigiendo en estos momentos, que es conocer la verdad sobre todo lo que ha pasado", ha señalado la portavoz socialista, Ana Barceló.

Regla de gasto

El último informe de Intervención sobre la ejecución presupuestaria, el relativo al ejercicio 2024, abrió una crisis entre el gobierno popular de Luis Barcala y sus socios de Vox. El incumplimiento de la regla de gasto por parte de los populares en casi 30 millones de euros forzó al ejecutivo local a aplicar un plan de ajuste, en el que pretendía dejar fuera la rebaja del IBI pactada con la ultraderecha.

Finalmente, la situación se saldó con la dimisión del entonces edil de Hacienda, Toni Gallego. Los de Abascal exigían su renuncia como condición innegociable para llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PP de Barcala, y el economista terminó marchándose para "no ser un impedimento".

Ahora, con el nuevo informe de Intervención que el ejecutivo de Barcala evita hacer público desde el pasado mes de junio, se constatará cómo avanzan las cuentas del Ayuntamiento desde la aplicación del plan de ajuste, la disponibilidad de remanentes de tesorería y otros tantos indicadores de la salud financiera de las arcas municipales.