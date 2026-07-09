Compromís anuncia “batalla” para que los alicantinos no paguen por visitar la futura exposición de Las Cigarreras

Compromís quiere impedir que los alicantinos paguen por acceder a la futura sala de exposiciones que el Ayuntamiento de Alicante plantea para la Casa de la Misericordia, en Las Cigarreras. Los valencianistas creen que los 13 millones de euros que han costado las obras de rehabilitación son "pago suficiente" y plantean una enmienda a la ordenanza reguladora del acceso al museo para que las personas empadronadas en la ciudad estén exentas de los 10 euros fijados por el gobierno de Luis Barcala para el público general.

"No vamos a repagar. No se puede rechazar la implantación una tasa turística y que los alicantinos, que hemos pagado ya 13 millones de euros, tengamos que volver a pagar", ha lamentado Rafa Mas, portavoz de Compromís, este jueves.

El edil valencianista recuerda que la Casa de la Misericordia "se diseñó para recuperar el patrimonio, coser los barrios y crear un centro social, cultural y comunitario" y que se llevó a cabo en un proceso participativo con 79 asociaciones. "Todo eso se ha tirado a la basura y jamás se dijo que los alicantinos iban a pagar por entrar", ha añadido Mas.

El portavoz de Compromís comprende que "hay que mantener el edificio, costear las exposiciones y pagar a los trabajadores", pero insiste en que "la cultura tiene que ser accesible para todo el mundo". Por ello, ha anunciado la presentación de una enmienda "para que todo alicantino o persona que acredite que vive en Alicante no pague absolutamente nada".

Además, ha advertido de que si el PP no la acepta, su formación emprenderá una serie de acciones, como recogidas de firmas, en contra del cobro: "Vamos a batallar para que no se pague por acceder a Las Cigarreras, que paguen los turistas, pero no los alicantinos", ha concluido Mas.

Precios

De acuerdo con el borrador de la ordenanza, que deberá ser ratificada por el Pleno tras su exposición pública, se prevé un precio general de la entrada de 10 euros; uno reducido de 5 euros para familias numerosas, menores de entre 11 y 17 años, jóvenes entre 18 y 30 años que sean titulares del carné joven o el de estudiantes; y mayores de 65 años. Además, también se contempla la gratuidad para menores de 10 años y para personas con discapacidad física o psíquica.

Las audioguías, por su parte, se pondrán a la venta por un precio simbólico de un euro y la visita guiada en tres, lo que permitirá al museo, según estimaciones, ingresar más de 3 millones de euros durante el periodo 2026-2029. Asimismo, se ha planteado establecer un día de puertas abiertas los martes laborables, en horario de 17 a 20 horas donde los interesados también podrán acudir sin coste alguno, aunque la gratuidad no alcanza a las audioguías ni a las visitas guiadas.