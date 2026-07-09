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Un Consejo de Gobierno con más afines a los rectores: el nuevo estatuto de la Universidad de Alicante se ajusta a la ley estatal

La modificación, acorde a la norma del sistema universitario, aumenta los miembros en el máximo órgano de gobierno y permite ahora a Navarro elegir a 17 representantes

La rectora, Amparo Navarro, durante el acto de apertura de curso.

La rectora, Amparo Navarro, durante el acto de apertura de curso. / Alex Domínguez

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

Los nuevos estatutos de la Universidad de Alicante (UA), que entran en vigor este viernes, establecen cambios importantes en la composición del Consejo de Gobierno. Los miembros del máximo órgano de gobierno de la universidad pasan de 53 a 70. El cambio, que otorga más poder a la rectora, Amparo Navarro, dentro del órgano viene impuesto por la ley del sistema universitario vigente desde 2023. La ley establece que le corresponde a la rectora elegir a un tercio de los miembros de esta entidad colegiada. La nueva reforma le suma al Consejo de Gobierno un representante más del Claustro Universitario, al pasar de 20 a 21, y dentro de este último, los estudiantes ganan un representante más y pasan de 5 a 6.

La modificación establece una nueva composición de los consejos de departamento, la generalización del voto electrónico remoto para "las distintas elecciones previstas en estos estatutos" que se llevará a cabo de esta manera "preferentemente salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas o lo contemplado en el artículo"; o la posibilidad de que las elecciones coincidan con período no lectivo, según se explica en un correo electrónico enviado este jueves a la comunidad universitaria.

La institución ha precisado en la circular que "los actuales órganos de representación y gobierno, tanto colegiados como unipersonales, continuarán desempeñando sus funciones hasta la finalización de su mandato, tras el cual se celebrarán las correspondientes elecciones conforme a lo dispuesto en los Estatutos. Los nuevos Estatutos derogan directamente artículos o apartados de la normativa actual y los reglamentos de la Universidad de Alicante que se opongan a lo dispuesto en los mismos".

La LOSU

El anterior estatuto estaba en vigor desde el año 2012. La LOSU, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, dice en el preámbulo que "la Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural para todas las edades".

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Y continúa señalando que "como institución secular que es, ha demostrado su capacidad para combinar el mantenimiento de sus valores esenciales con la adecuación a los cambios que iban sucediéndose. Llega ahora el momento en que ha de volver a demostrar su fuerza adaptándose y acompañando las transformaciones y retos sociales, culturales, tecnológicos, medioambientales, científicos e institucionales que caracterizan el cambio de época que atravesamos".

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