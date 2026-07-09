El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Bidones abandonados en el Barrio de Santa Cruz de Alicante desde Semana Santa

Un vecino explica lo siguiente: "Con motivo de la reparación de la acera en la calle Teniente Daoiz, se instalaron antes de Semana Santa estos bidones sobre cinco plazas de estacionamiento libre en superficie. Una vez finalizados los trabajos, las plazas seguían ocupadas por estos bidones entorpeciendo la circulación de peatones e impidiendo que los vecinos de Santa Cruz pudieran aparcar, a pesar de los problemas de estacionamiento que ya venimos sufriendo debido a la interpretación arbitraria que este Ayuntamiento realiza del decreto que regula el tráfico restringido. No sólo el estacionamiento en el Casco Antiguo está colapsado (a pesar de que el número de vecinos residentes no para de disminuir), sino que el propio ayuntamiento colabora a empeorar la situación con el único objetivo de recaudar. Se ha solicitado en numerosas ocasiones que se retiren los bidones a través del 110, la Sede Electrónica, llamando directamente a Ocupación de Vía Pública, a la Policía Local, y ahí siguen, desperdigados por la zona por las actitudes incívicas de algunos ciudadanos en las pasadas Hogueras"

En este sentido, el vecino añade que la semana pasada "dos coches fueron remolcados y multados por estacionar en la acera mientras las plazas de estacionamiento seguían "almacenando" estos bidones. Otros vecinos optaron por apartar los bidones y aparcar correctamente para evitar ser sancionados pero eso supuso entorpecer el paso a los viandantes que, a día de hoy, aún han de caminar por la carretera".