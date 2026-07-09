El hombre del semáforo al que más de medio Alicante reconoce por su sonrisa

Hay personas que acaban formando parte del paisaje cotidiano de una ciudad sin aparecer en placas, guías ni mapas turísticos. En Alicante, uno de esos rostros reconocibles es el de un hombre que muchos vecinos se han cruzado alguna vez en un semáforo, siempre con trato amable, educación y una sonrisa.

Un vídeo publicado en Instagram por danipovalc lo define como “un clásico de los semáforos de Alicante”. La frase ha bastado para que decenas de usuarios reaccionen con recuerdos, mensajes de cariño y comentarios que coinciden en una misma idea: no es solo alguien que está ahí, sino una presencia habitual para varias generaciones de alicantinos.

“Lleva toda la vida allí”

Entre los comentarios se repite una expresión: “toda la vida”. Varios usuarios aseguran recordarlo desde hace años, incluso desde que eran niños. “Era yo niño y ya estaba ahí”, escribe uno de ellos. Otro matiza con humor que más que un clásico de los semáforos de Alicante es “un clásico de un semáforo”, en referencia a su presencia constante en el mismo punto: el del cruce de la calle Ceres con Teulada.

Ubicación del vendedor Sonrisa en Google Maps.

Más allá de la broma, el tono general de la publicación es de reconocimiento. Muchos vecinos lo identifican como una persona educada y respetuosa, alguien que saluda, sonríe y mantiene siempre buenas formas, tanto si le compran como si no.

Comentarios llenos de respeto

Los mensajes destacados no hablan solo de costumbre, sino también de trato humano. “Muy educado, siempre con una sonrisa aunque no le compres”, dice uno de los comentarios. Otro lo resume así: “Un hombre 10, siempre con respeto y buenas palabras”.

También hay quien subraya una diferencia importante: “Se dedica a trabajar, no a robar”. La frase, aunque coloquial, refleja la percepción de varios usuarios hacia alguien que se gana la vida en la calle de forma humilde y visible, expuesto cada día al tráfico, al calor, al frío y a la mirada de quienes pasan.

Un rostro cotidiano de Alicante

La publicación funciona porque toca una fibra muy local. Todas las ciudades tienen figuras así: el vendedor de un cruce, la persona que siempre está en una misma esquina, quien saluda desde hace años en el mismo punto y acaba siendo reconocido por conductores, vecinos y peatones.

En este caso, los comentarios construyen un pequeño retrato colectivo. No hay grandes datos ni una historia cerrada, pero sí una memoria compartida: la de un hombre al que muchos asocian con educación, constancia y amabilidad.

La otra cara de una escena habitual

Entre los mensajes también aparece una reflexión más sensible. Una usuaria desea que algún día pueda conseguir un trabajo con vacaciones y días de descanso si enferma. Es una frase breve, pero recuerda que detrás de la estampa cotidiana hay una realidad laboral dura.

El vídeo ha convertido a este vendedor habitual en protagonista de una conversación amable sobre Alicante. No por una polémica, ni por una queja, sino por algo más sencillo: porque muchos vecinos lo reconocen y lo recuerdan con afecto.

Cuando la ciudad también se cuenta en sus semáforos

Alicante no solo se explica por sus playas, sus barrios o sus grandes avenidas. También por esas presencias discretas que se repiten durante años hasta formar parte de la rutina colectiva.

El vídeo de danipovalc ha servido para sacar a la luz una de esas figuras anónimas que muchos han visto alguna vez desde el coche. Un hombre en un semáforo, sí, pero también un pequeño símbolo de constancia, educación y memoria urbana.