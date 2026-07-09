Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Wasap Mazón danaOla de calorImputado antidisturbios profesoraInstrucciones curso 26/27Fiscalía absolución Begoña GómezEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sorteos

La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio

Alicante , Petrer, Moraira y Calpe reparten miles de euros en el sorteo de este jueves 9 de julio

La administración de la calle Bono Guarner, 17, en Alicante, ha sido uno de los puntos donde se ha vendido el número 56177, agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional.

La administración de la calle Bono Guarner, 17, en Alicante, ha sido uno de los puntos donde se ha vendido el número 56177, agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
C. Suena

C. Suena

Alicante

La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 9 de julio de 2026 ha dejado tanto el primer premio como el segundo premio en distintos puntos del territorio alicantino, repartiendo miles de euros entre los afortunados.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha correspondido al número 56177, que ha sido vendido en varios puntos de España, entre ellos Alicante y Moraira.

"El Fortí" de Moraira vende más de un millar de décimos del segundo cuarto premio de la lotería de Navidad

"El Fortí" de Moraira vende más de un millar de décimos del segundo cuarto premio de la lotería de Navidad

Alex Domínguez

El primer premio cae en Alicante y Moraira

El número agraciado con el primer premio ha sido validado en el despacho 4.065, situado en la calle Bono Guarner, 17, en Alicante, así como en El Fortíla administración nº1 de Moraira, ubicada en Edificio Benidorm L-4 (carretera Moraira-Calpe).

Además de estos puntos de la provincia, el 56177 también se ha vendido en otros puntos de la geografía española como Madrid, Rota, Palma de Mallorca, Córdoba, A Coruña, Las Palmas, Málaga, Murcia, Navarra, Tenerife o Valladolid.

El punto de venta ubicado en la esquina de Brigadier Algarra con Jaime I, en Petrer, ha vendido uno de los boletos premiados con el segundo premio de la Lotería Nacional.

El punto de venta ubicado en la esquina de Brigadier Algarra con Jaime I, en Petrer, ha vendido uno de los boletos premiados con el segundo premio de la Lotería Nacional. / INFORMACIÓN

El segundo premio deja fortuna en Petrer y Calpe

La suerte alicantina no se ha quedado ahí. El segundo premio, dotado con 6.000 euros al décimo, ha correspondido al número 35934, que también ha dejado varios boletos premiados en la provincia.

En este caso, los puntos de venta agraciados se encuentran en:

  • Petrer, en el despacho 3.660, situado en la esquina de Brigadier Algarra con Jaime I, 33, local 2.
  • Calpe, en el despacho 3.885, ubicado en la calle Gibraltar, número 8.
La administración de la calle Gibraltar, 8, en Calpe, es otro de los establecimientos de la provincia de Alicante agraciados con el segundo premio del sorteo.

La administración de la calle Gibraltar, 8, en Calpe, es otro de los establecimientos de la provincia de Alicante agraciados con el segundo premio del sorteo. / INFORMACIÓN

El segundo premio también ha sido repartido en localidades como Esplugues de Llobregat, Benahadux, Avilés, Calella, Vigo, Sevilla o Manises.

Reintegros del sorteo

Además de los dos premios principales, la Lotería Nacional de este jueves ha dejado como reintegros los números terminados en: 3-6-7. Los décimos acabados en estas cifras recuperan el importe jugado.

Un nuevo golpe de suerte para Alicante

El sorteo de este jueves deja una jornada especialmente positiva para la provincia de Alicante, que ha conseguido situar varios puntos de venta entre los agraciados con los principales premios de la Lotería Nacional. Alicante , Moraira, Petrer y Calpe se convierten así en protagonistas de un sorteo que ha repartido miles de euros entre sus compradores.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Noticias relacionadas

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
  2. Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico
  3. Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
  4. El ciberataque fuerza a la Universidad de Alicante a publicar las notas de julio en tablones y en plataformas alternativas
  5. La concejala de Patrimonio, el vicealcalde y otros dos ediles del PP plantan a la comisión de Les Naus en Alicante
  6. Del blanco al negro en el tramo más nuevo de la Explanada de Alicante
  7. Sin acceso a los materiales en plenos exámenes de recuperación por el ciberataque en la Universidad de Alicante
  8. La leyenda de la calavera de la Serra Grossa: ¿quién la pintó por primera vez?

La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio

La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio

Compromís anuncia “batalla” para que los alicantinos no paguen por visitar el futuro museo de Las Cigarreras

Compromís anuncia “batalla” para que los alicantinos no paguen por visitar el futuro museo de Las Cigarreras

Barcala evita presentar el resultado del presupuesto de 2025 en Alicante aunque lo conoce desde junio

Barcala evita presentar el resultado del presupuesto de 2025 en Alicante aunque lo conoce desde junio

Alicante renovará la normativa de Mercados con los puestos de hostelería en el centro del debate

Alicante renovará la normativa de Mercados con los puestos de hostelería en el centro del debate

Alicante anuncia avances en el plan para el entorno de las harineras tras la okupación de las antiguas fábricas

Alicante anuncia avances en el plan para el entorno de las harineras tras la okupación de las antiguas fábricas

Menos pantallas y más libros en las aulas de la Comunidad: Educación dicta las instrucciones de inicio de curso

Menos pantallas y más libros en las aulas de la Comunidad: Educación dicta las instrucciones de inicio de curso

Las máximas superan otra vez los 40 grados en Alicante, con sensación de 47, tras una noche infernal... y el viernes de nuevo aviso amarillo

Las máximas superan otra vez los 40 grados en Alicante, con sensación de 47, tras una noche infernal... y el viernes de nuevo aviso amarillo

La Universidad de Alicante recupera servicios informáticos suspendidos una semana después del ciberataque

La Universidad de Alicante recupera servicios informáticos suspendidos una semana después del ciberataque
Tracking Pixel Contents