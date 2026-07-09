La ola de calor en Alicante continúa: Sanidad mantiene la alerta naranja por temperaturas de 40ºC en 51 municipios
Las previsiones indican que mañana ya no habrán avisos activos por calor en la provincia
La mayor parte del país vive desde el martes inmerso en una ola de calor que está elevando los termómetros por encima de los 40ºC. Si en la jornada de ayer hubo algunas provincias en alerta roja por temperaturas que podrían llegar a los 44ºC, hoy también sigue el bochorno pero un poco menos. Los avisos son, en su mayoría naranjas, y parece que las temperaturas darán un ligero respiro este jueves y ya mañana desaparecerán todas las alertas.
El litoral de la provincia de Alicante está en alerta naranja mientras que el interior mantiene el aviso amarillo. En toda la región se esperan temperaturas que pueden llegar a los 40ºC. Es por ello que la Conselleria de Sanidad ha activado también alerta naranja en varios municipios alicantinos, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.
Los 51 municipios en alerta naranja este jueves son:
Vega Baja
- ALBATERA,
- ALGORFA,
- ALMORADÍ,
- BENEJÚZAR,
- BENFERRI,
- BENIJÓFAR,
- BIGASTRO,
- CALLOSA DE SEGURA,
- CATRAL,
- COX,
- DAYA NUEVA,
- DAYA VIEJA,
- DOLORES,
- FORMENTERA DEL SEGURA,
- GRANJA DE ROCAMORA,
- GUARDAMAR DEL SEGURA,
- JACARILLA,
- MONTESINOS (LOS),
- ORIHUELA,
- PILAR DE LA HORADADA,
- RAFAL,
- REDOVÁN,
- ROJALES,
- SAN FULGENCIO,
- SAN ISIDRO,
- SAN MIGUEL DE SALINAS,
- TORREVIEJA
Baix Vinalopó
- CREVILLENT,
- ELCHE
- SANTA POLA
Vinalopó Mitjà
- ASPE,
- HONDÓN DE LAS NIEVES,
- HONDÓN DE LOS FRAILES,
- MONFORTE DEL CID,
- NOVELDA
Marina Baixa:
- ALFÀS DEL PI (L'),
- BENIDORM,
- FINESTRAT,
- NUCIA (LA),
- ORXETA,
- POLOP,
- RELLEU,
- VILA JOIOSA (LA)/VILLAJOYOSA
L'Alacantí
- AGOST,
- AIGÜES,
- ALICANTE,
- BUSOT,
- CAMPELLO (EL),
- MUTXAMEL,
- SANT JOAN D'ALACANT,
- SANT VICENT DEL RASPEIG
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