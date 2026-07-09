San Blas abre sus Moros y Cristianos con la noche más divertida

San Blas ha dejado en la noche de este jueves por unas horas la solemnidad en el cuartel. Antes de que lleguen las entradas, los boatos, la pólvora y el rigor de los días grandes, el barrio ha abierto sus Moros y Cristianos con la Retreta, el desfile más desenfadado de la programación. Las filaes han cambiado los trajes oficiales por disfraces, música y humor para tomar las calles en una noche pensada para arrancar la fiesta con alegría.

La Retreta ha ido ganando peso en los últimos años dentro de la celebración de San Blas. No tiene la solemnidad de las grandes entradas ni pretende tenerla. Su fuerza está precisamente en lo contrario, en la imaginación de las filaes, en las charangas, en las bromas compartidas y en esa forma de empezar la celebración quitando presión a quienes llevan semanas ultimando detalles.

Por las calles del barrio se han visto moteros de aire Harley, pescadores escoltados por pulpos y peces, un autobús del Imserso, deportistas olímpicos, exploradores de “Jurassic Park” con dinosaurios, pilotos de Fórmula 1 y hasta fans de Rosalía. Han participado, entre otras, filaes como Nómadas, Almogávares, Marrakets, Templarios, Abbasíes, Aragoneses, Caballeros de Montesa, Cántabros o Cides, dentro de unas fiestas que reúnen a 21 entidades.

La presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de San Blas, Mar Marín, que este año se despide del cargo, resume el sentido del acto. “El desfile es totalmente humorístico, sirve para desahogar a la gente que está montándolo todo. Empezamos con alegría y lo más serio y solemne vendrá a partir del viernes”, explica. La Retreta es una noche para reír antes de que el barrio cambie el disfraz por la escuadra.

La Retreta abre los Moros y Cristianos de San Blas con humor, música y mucho color / Alex Domínguez

Música

La fiesta continuará este viernes con una jornada marcada por la música. A las 19 horas se celebrará el XII Certamen Entrada de Bandas “Antonio Carrillos”, desde el final de la calle Pintor Gisbert hasta el castillo. A las 20.45 horas llegará el homenaje al festero fallecido, con la entrega de una corona de laurel a San Blas, y después se interpretará el Himno de San Blas desde el Castillo, dirigido por Juan Miguel Muñoz Cabrera.

La noche seguirá con la cena festera en los cuarteles y, a las 23.30 horas, con la Nit de l’Olla, que recorrerá Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert desde el castillo. Este año el desfile arrancará con el bando cristiano y volverá a servir de antesala para las grandes entradas del fin de semana.

El sábado será el turno de la Entrada Cristiana, prevista a las 20 horas. Abrirá la Filà Almogávares, Capitanía Cristiana 2026, y cerrará la Filà Templarios como Alferecía Cristiana. El domingo, la media luna tomará el relevo con la Entrada Mora, a las 19.30 horas, encabezada por Marrakets como Capitanía Mora y cerrada por Abbasidas como Alferecía.

El lunes llegará el cierre con las embajadas y la pólvora. La Embajada Mora con batalla y capitulación cristiana será a las 10 horas, mientras que la Embajada Cristiana con batalla y capitulación mora tendrá lugar a las 20. El castillo de fuegos artificiales, a las 22 horas, pondrá el broche a unas fiestas que vuelven a convertir San Blas en música, tradición, historia y convivencia.