La Universidad de Alicante recupera los servicios informáticos suspendidos una semana después del ciberataque

La Universidad de Alicante (UA) ha recuperado este jueves los servicios UACloud y la sede electrónica, suspendidos desde el ciberataque de hace una semana. UACloud es la plataforma web esencial que funciona como un campus virtual, el espacio en el que profesores y alumnos gestionan la vida académica. En la sede electrónica se realizan los trámites administrativos. La UA asegura haber recuperado "todas las aplicaciones asociadas" a estos servicios, en un correo electrónico enviado a la comunidad universitaria.

Exámenes de recuperación

La suspensión de los servicios ha resultado caótica al coincidir con la convocatoria de exámenes de recuperación, que comenzaron el 27 de junio y terminan el 16 de julio. La situación impedía a los alumnos acceder a horarios y aulas asignados a las pruebas y a material disponible en el campus para estudiar y hacer prácticas. La interrupción ha afectado a la preinscripción en los grados, que finalizaba el 3 de julio, y ha retrasado entregas del TFG, el Trabajo de Fin de Grado.

Los técnicos informáticos trabajan para detener el ataque, "analizar el alcance, reforzar las medidas de protección" y recuperar los servicios, ha explicado la institución en la circular. La UA ha admitido que "dada la magnitud del ataque y la complejidad de los trabajos" es posible que durante los primeros días se detecten "pequeñas anomalías" como menor rendimiento, mayor lentitud o interrupciones "derivadas de las tareas de supervisión y ajuste". La UA ha explicado que hasta llegar a la normalidad, se mantendrán cautela y los servicios restablecidos "permanecerán sometidos a controles de seguridad reforzados, con una monitorización continua". Los servicios se suspenderán de nuevo si ocurre un "comportamiento no esperado, hasta garantizar la completa seguridad de los sistemas".

Reanudación de plazos

La UA ha reanudado los plazos administrativos, que decretó suspender el día del ciberataque, al recuperar la sede electrónica, que incluye el registro electrónico. Los días que faltaban de plazo antes del 2 de julio empiezan a sumar desde este viernes, un día después de la resolución.

La Universidad ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional. La institución asegura que el malware, del tipo ransomware, no encriptó ningún archivo y que la suspensión de los servicios informáticos se decretó por precaución y a modo de cortafuegos. Los técnicos de la UA consideran que el ataque es un ransomware, un programa malicioso que una vez dentro del sistema secuestra los archivos y pide un rescate económico a la víctima si quiere recuperarlos.