TRÁFICO
Un accidente provoca retenciones en ambos sentidos de la A-70 en Alicante
La incidencia se ha registrado en torno a las 08.30 horas a la altura de Mercalicante, en el kilómetro 17, en dirección Elche
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Un siniestro está complicando la circulación este jueves en la A-70, a la altura de Mercalicante, en el término municipal de Alicante.
La incidencia se ha registrado en el punto kilométrico 17, en dirección Elche, aunque está provocando retenciones en ambos sentidos de la autovía.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por la zona, mantener la distancia de seguridad y atender a la señalización de la vía y a las indicaciones de los servicios de emergencia.
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