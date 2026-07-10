Aemet confirma que las temperaturas darán un ligero respiro este fin de semana en Alicante

Lo peor de la ola de calor de esta semana ya ha pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que este fin de semana las temperaturas que vivirá la provincia de Alicante serán ligeramente inferiores a las de estos días, por lo que podremos tener un respiro en los termómetros. Igualmente, este viernes el litoral sur de la provincia sigue estando el alerta por altas temperaturas que podrían llegar a los 36ºC en algunos puntos del interior de esta zona. Para el sábado y el domingo no hay previsto ningún aviso.

Alerta roja por incendios

Emergències 112 de la Comunitat Valenciana ha decretado el riesgo extremo de incendios para este vriernes en el interior de la provincia de Valencia y en el norte de Castellón. El aviso naranja estará activo en el resto del territorio salvo en el litoral valenciano en el que será verde. Desde Emergencias recuerdan llamar al 112 en caso de observar humo o fuego.

Alicante

Alicante vivirá un viernes de calor intenso, con cielo despejado durante casi todo el día y sin lluvia prevista. Las temperaturas subirán hasta los 31 grados, aunque la sensación podrá alcanzar valores aún más altos por la tarde y al final del día de hasta 35ºC. El sábado y el domingo las temperaturas serán estables y el viento soplará algo más fuerte.

Elche

Elche afronta también otra una jornada de calor, con sol desde primera hora y ausencia total de precipitaciones. El termómetro subirá desde los 29 grados que habrá a las 10.00 horas hasta los 34 grados de máxima que habrá en las horas centrales, algo más ligeros que el jueves. Estos valores se mantendrán todo el fin de semana.

Benidorm

En Benidorm el mar suavizará solo en parte una jornada de calor acusado, con cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas no pasarán de los 29ºC, aunque la sensación podrá acercarse a los 33ºC a primera hora de la tarde. El fin de semana será algo más cálido con valores un poco superior que no superarán los 32ºC.

Elda

El interior vivirá un viernes de calor con cielo despejado, ambiente muy seco y sin lluvia. Elda alcanzará una máxima de 35 grados con las horas centrales como el tramo más exigente del día. El sábado y el domingo los valores serán ligeramente inferiores aunque con cielos despejados.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente plenamente veraniego, con estabilidad, cielo despejado y sin precipitaciones. Las temperaturas máximas serán de 30ºC, pero la humedad y la sensación térmica harán que el calor se perciba con más intensidad, de hasta 34ºC. El sábado y el domingo se esperan las mismas temperaturas.

Orihuela

Orihuela será el punto más extremo de la jornada, con calor muy intenso, cielo despejado y ausencia de lluvia. La máxima alcanzará los 37 grados, con ambiente muy seco a mediodía y una tarde todavía sofocante, aunque con valores por debajo de los del jueves, en los que se llegaron a los 40ºC. El sábado y el domingo las temperaturas bajaran unos 3 grados.

Alcoy

En Alcoy dominará el tiempo estable, con sol durante todo el día y algunas nubes sin importancia al final. Las temperaturas subirán hasta los 34 grados, con ambiente seco y calor extremo en las horas centrales, que se mantendrán durante el fin de semana.

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Dénia

Dénia tendrá un viernes de sol, calor marcado y sin lluvia, dentro de un episodio claramente adverso por temperaturas. El termómetro llegará a los 31ºC grados por la tarde, con una sensación térmica ligeramente superior. El sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán.